Während Blue-Chip-Memecoins pausieren, schlägt SIREN wilde Kapriolen. Ein Blick hinter die Fassade des KI-Agenten und dem wilden Ritt für Trader.

Krypto-Anleger blicken aktuell verdutzt und womöglich leicht euphorisch auf die wilden Schwankungen des Memecoins Siren (SIREN). Der ominöse Token besticht mit einer sagenhaften Kursperformance von 4.232 Prozent in einem Jahr. Allein in der letzten Woche erlebten SIREN-Holder erst einen Anstieg von mehr als 100 Prozent an einem Tag, gefolgt von einem Einbruch von mehr als 60 Prozent, nur, um dann wieder 90 Prozent in die Höhe zu schießen. Doch wer hier einen neuen Stern am Memecoin-Himmel vermutet, der täuscht.

SIREN-Anleger durchleben aktuell eine regelrechte Achterbahnfahrt | Quelle: BTC-ECHO

Was ist SIREN?

Der Token positioniert sich in der Krypto-KI-Memecoin-Nische. Diese brachte insbesondere Ende 2024 eine Reihe von “AI-Agent-Token” hervor, sprich Memecoins, die an einen KI-Agenten geknüpft sind und dadurch den Anschein von Utility erwecken. Zu den Vertretern zählen Vader (VADER) und aixbt (AIXBT).

Siren läuft auf der BNB Chain und dient laut Projektwebsite als Zahlungsmittel für eine “Onchain-KI-Analyst”-Plattform. Nutzer können Token-Contract-Adressen eingeben und erhalten (in der Theorie) eine ausführliche Analyse des jeweiligen Projekts, inklusive Scam-Warnung.

Im Selbsttest erweisen sich die Antworten jedoch als unbrauchbar. Es gibt schlicht keine. Das Terminal erkennt nicht einmal den eigenen Token und behauptet, sich seit mehr als einer Woche in einem Update-Prozess zu befinden.

Nach mehreren Versuchen hat Siren keine einzige Analyse ausgespuckt | Quelle: dapp.sirenai.me

Marktmanipulation und Insiderhandel

Onchain-Analysten und Hobby-Detektive zeigen auf eine enorme Token-Konzentration bei einem Wallet-Cluster. Offenbar hatte dieser Anfang Februar 484,6 Millionen Token auf Hedgey Finance eingezahlt, einer Plattform für Token-Vesting. Der Bestand entspricht 48,5 Prozent des Gesamtangebots. Anderen Angaben zufolge könnte der Wallet-Cluster sogar bis zu 90 Prozent des gesamten Token Supply halten.

Beobachter vermuten hinter den wilden Kursschwankungen Manipulation durch einen oder mehrere Market-Maker. In diesem Zusammenhang fällt wiederholt der Name DWF Labs, eine Web3-Trading-Firma, die laut Arkham-Intel-Daten mehrere Millionen US-Dollar an SIREN hielt und diese am 22. März auf einen Schlag verkaufte.

Außerdem wird auf Techniken verwiesen, bei denen Market-Maker Coins zu Börsen transferieren, um den Anschein von Verkäufen zu erwecken, nur um anschließend mit gezielten Gegenkäufen Short-Positionen zu liquidieren. Das macht SIREN insbesondere für Short-Seller riskant, wie die krassen Sprünge gen Norden zeigen.

A lot of people saw DWF Labs wallets distributing $SIREN tokens and depositing to exchanges yesterday and instinctively assumed it was dumping so they shorted and got squeezed today. The market makers tricked you again



Remember that depositing to exchanges does not always mean… https://t.co/TzARUko6Yk pic.twitter.com/odjvHStOol — AU🧲 (@au_xbt) March 22, 2026

Der Versuchung widerstehen

Anleger sollten entsprechend vorsichtig sein. Die heftigen Ausschläge mögen für erfahrene Scalper interessant sein, die Kursentwicklung bleibt dennoch unberechenbar, und auch einfaches Short-Selling kann sich als Verhängnis erweisen.

Fundamental-orientierte Anleger schlafen vermutlich ruhiger, wenn sie hier passen und die Grauzonen des Marktes Grauzonen sein lassen. FOMO ist in diesem Fall fehl am Platz, egal wie atemberaubend der nächste Kurssprung (oder Sturz) ausfallen mag.

Mehr zu SIREN in diesem Video Wenn Gold zum Memecoin wird – und Bitcoin profitiert