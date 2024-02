Farcaster: Kryptos Antwort auf die kaputte Online-Welt von Twitter, Facebook und Co. Was das Web3-Pendant kann, zeigt ein Selbstversuch.

Nicht alles, was der gute Elon Musk berührt, wird offenbar zu Gold. Im Fall von Twitter wurde aus dem verspielten, blauen Vogel das düster wirkende X auf schwarzem Hintergrund, was recht passend das nun vorherrschende Sentiment auf Musks Plattform einfängt. Ist man heute auf X unterwegs, dann nicht ohne Scheuklappen. Überall Hass, Toxizität und vor allem: an Krypto-Nutzer gerichtete Scams. Wie der Algorithmus funktioniert? Keine Ahnung. Denn in meinem Feed mischen sich inzwischen immer mehr Videos von Schlägereien oder recyceltem TikTok-Content. Von den Bots mal abgesehen.

Dabei suche ich doch nur nach hochwertigem DeFi-Alpha und lustigen Krypto-Memes. Rutscht ein Krypto-Degen wie ich also bald in die digitale Obdachlosigkeit? Neusten Entwicklungen zufolge scheint ein Zufluchtsort nicht mehr weit. Die rettende Arche: Farcaster. Mit dem Krypto-Pendant zu Twitter kann ich von den sündhaften sozialen Medien der Vergangenheit forttreiben, ans rettende Web3-Ufer der neuen Zeit. So das Versprechen. Ob meine Migration gelingt, zeigt der Selbstversuch.

Farcaster: Adieu Web2?