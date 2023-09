Logan Pauls Blockchain-Game Cryptozoo soll Investorengelder in Millionenhöhe verschlungen haben. Was passiert ist und wie sich Investoren schützen können.

Logan Paul weiß, wie man Dinge vermarktet und vor allem: wie man Geld macht. Das geschätzte Vermögen des Influencers, Boxers und Wrestlers beziffert sich laut CAKnowledge im Jahr 2023 auf 245 Millionen US-Dollar. Sein YouTube-Kanal gehörte laut Forbes in den Jahren 2017, 2018 und 2021 zu den erfolgreichsten Kanälen überhaupt. Er besitzt Luxusautos sowie Immobilien in New York, Miami, Kansas City und Florida. Trotz dieses Reichtums scheint der Influencer ständig auf der Suche nach zusätzlichem Einkommen zu sein. Wie aktuelle Recherchen nahelegen, passiert das nicht immer auf moralisch und rechtlich einwandfreiem Weg.

Eine der jüngsten Kontroversen nimmt ihren Anfang im Jahr 2021. In seinem Podcast “Impaulsive” verkündet Paul seinen vier Millionen Subscribern ein verheißungsvolles Projekt, den “Cryptozoo”.

Es ist ein wirklich spaßiges Spiel, mit dem man Geld verdient. Logan Paul

Das Interesse seiner Community war geweckt. Wenn Logan Paul ein Play-to-Earn-Game ins Leben ruft, dann, so dachten sich offenbar viele, muss das etwas Gutes sein.

Und Paul ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass es auch wirklich ein tolles Projekt werden könnte. Er habe nicht nur zehn verschiedene Künstler für das Design des Games engagiert, sondern auch mit seinem Team große Mengen an Geld investiert. Was könnte da schon schiefgehen? Ziemlich viel, wie sich herausstellt. Im Folgenden lest ihr, wie Logan Paul und Kumpanen Fans um ihr Erspartes gebracht haben sollen, während sie sich selbst die Taschen vollstopften. Gezielte Abzocke oder wurde der YouTube-Star schlicht in einen Scam verwickelt, den er nicht verstand? BTC-ECHO hat mit einem Experten gesprochen.

