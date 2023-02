Freut euch auf hochkarätige Inhalte zu aktuellen Trends in Blockchain, Crypto Assets und DLT in Vorträgen, Diskussionen und Pitches.

Ab dem 29. März ist es wieder so weit und die diesjährige Crypto Assets Conference öffnet ihre Tore. Zwei Tage lang dreht sich in Frankfurt am Main alles um Krypto, Blockchain und DLT. Besucher können vor Ort oder via Online-Stream an der Veranstaltung teilnehmen.

Mit dem Code Assets23BE erhalten BTC-ECHO-Leser kostenlosen Online-Zugang zur CAC23A.

CAC23A: Das erwartet dich auf der Konferenz

Durch die Fähigkeit des Web3, die Interaktionen der Gesellschaft zu revolutionieren, gibt es für die Blockchain-Technologie mehr Anwendungsfälle als je zuvor. Etablierte Branchen passen sich zunehmend an diese Anwendungsfälle an, und eine Zukunft ohne digitale Vermögenswerte ist nicht mehr denkbar.

Die Crypto Assets Conference 2023 findet vom 29. bis 30. März in Frankfurt am Main statt. Hier werden die neuesten Trends in den Bereichen DLT, Blockchain und Krypto-Assets beleuchtet und Branchenexperten, Unternehmensführer und Unternehmer zusammengebracht. Nimm mit über 400 Teilnehmenden vor Ort und mehr als 5.000 Online-Zuschauern an einer der führenden Konferenzen für digitale Vermögenswerte in Europa teil und verfolge die neuesten Entwicklungen und aufkommenden Branchentrends mit exklusiven Vorträgen, Diskussionen und Pitches.

Zu den renommierten Rednern gehören Christoph Hock (Union Investment), Patrick Hansen (Circle), Dr. Spankowski (Börse Stuttgart), Katharina Gehra (Immutable Insight) und viele mehr.

Tag 1 – Digitale Vermögenswerte (Mi., 29. März 2023): Digitale Wertpapiere, Tokenisierung von Vermögenswerten, Fonds, Vermögensverwaltung, Infrastruktur, Verwahrung, digitale Finanzen

Tag 2 – Krypto Assets & Web3 (Do., 30. März 2023): Bitcoin, Ethereum, DeFi, Metaverse, Web3, NFTs, Stablecoins, Carbon Tokenization (CO₂), ESG

Datum: 29. – 30.03.2023

Adresse: Adickesallee 32–34, 60322 Frankfurt am Main

Link: Zur Veranstaltung

Tickets: Zu den Tickets

Als hybride Veranstaltung werden alle CAC23A-Sitzungen für Online-Teilnehmende live gestreamt. Die Teilnehmenden vor Ort haben außerdem die Möglichkeit, sich mit zahlreichen Partnern, Experten und anderen Teilnehmenden zu vernetzen.

