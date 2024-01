Crypto.com bezeichnet sich selbst als “Europas erste Krypto-Trading-Plattform”. Das klingt zwar auf den ersten Blick nach einem typisch hochgegriffenen Marketingversprechen. Dennoch kann die Plattform mit einer relativ großen Kundschaft von über 80 Millionen Nutzern und über 250 handelbaren Kryptowährungen offenbar eine Menge Menschen anlocken. Inmitten von alldem: Der CRO-Token.

Wie funktioniert Cronos (CRO)?

Bei Cronos haben wir es mit einem nativen Token zu tun, der zur Cronos Chain gehört. Diese Blockchain fokussiert sich hauptsächlich darauf, Zahlungsvorgänge die über die Plattform abgewickelt werden, zu erleichtern.

Im Gegensatz zu vielen anderen Krypto-Projekten, die auf Proof of Stake oder Proof of Work setzen, baut die Cronos Chain auf den Konsensmechanismus Proof of Authority (PoA). Dabei werden die Nodes, die Transaktionen verifizieren, bereits im Voraus bestimmt. Als Autoritäten dürfen sie dann darüber bestimmen, was im Netzwerk als richtig gilt. Das mag nicht allen als besonders dezentral vorkommen, scheint aber im Gesamtkontext einer ohnehin zentralisierten Zahlungsapp nicht sonderlich störend zu sein.

Die Hauptfunktion des CRO Tokens erinnert dann doch eher an Ripple. Die Kryptowährung dient hauptsächlich dem Settlement von Zahlungen. Darüber hinaus dienen die Token zur Bezahlung von Gebühren.

Gehört der CRO Token ins Portfolio?

Die kurze Betrachtung der Funktionalität des CRO Tokens sollte klarmachen, dass die Kryptowährung außerhalb des eigenen Ökosystems von crypto.com nur beschränkten Nutzen hat. Für Spekulationsangelegenheit könnte er höchstens lohnenswert sein, falls Crypto.com weiter wächst und andere Player vom Markt drängen sollte.