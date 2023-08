China bringt den “ersten visuellen Blockchain-Satelliten” in den Orbit. Wird die Technologie bald Standard in der Raumfahrt?

Das chinesische Unternehmen Galactic Energy hat erfolgreich einen Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht, der auf Blockchain-Technologie zurückgreift. Die Rakete hob am 22. Juli um 13:07 Uhr Pekinger Zeit vom Jiuquan Satellite Launch Center im Nordwesten Chinas ab. Die Technologie könnte in Zukunft eine wichtige Rolle in der Raumfahrt einnehmen. Auch in puncto Sicherheit.

Erster “visueller Blockchain-Satellit” im Orbit

Wie der lokale Nachrichtensender Red Star News berichtet, ist der Satellit “Tai’an” (Star Era-16) mit “hochleistungsfähiger hyperspektraler Fernerkundungstechnologie” ausgestattet. Sie unterstützt dabei die bildgebenden Verfahren. Das “visuelle Zertifikatspeichersystem” verwendet dabei eine eigens entwickelte Blockchain.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden