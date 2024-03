Chainlink-Konkurrent Wird PYTH das führende Orakel-Protokoll?

Das Pyth Network will Chainlink vom Orakel-Thron stoßen. PYTH zeigt eine starke Performance. Was ihr über das Krypto-Projekt wissen müsst.

In diesem Artikel erfährst du: Wie stark der PYTH-Token performt hat

Worum es bei dem Projekt wirklich geht

Was PYTH besser macht als LINK

Welche versteckte Gefahr es für Investoren gibt

Erst vor wenigen Monaten launchte der Orakel-Anbieter Pyth Network seinen nativen PYTH-Token im Rahmen eines spektakulären Airdrops. Seit diesem Start zeigt der Token eine beachtliche Kursentwicklung und konnte trotz der jüngsten Korrektur am Krypto-Markt deutlich zulegen. Pyth Network will den Datenaustausch zwischen den traditionellen Finanzmärkten (TradFi) und der dezentralen Finanzwelt (DeFi) gewährleisten. Durch die Nutzung von Solana als Basis-Blockchain gibt es einen entscheidenden Geschwindigkeitsvorteil gegenüber anderen Blockchain-Oracles, darunter Hauptkonkurrent Chainlink. Das Projekt zeigt mit seinem innovativen Ansatz großes Potenzial und könnte in den nächsten Monaten weiter wachsen.