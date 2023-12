Der Newcomer unter den Layer-1-Ökosystemen Celestia (TIA) zeigt seit Erstlistung am 31. Oktober eine bemerkenswerte Kursperformance. Innerhalb von 42 Handelstagen stieg der TIA-Kurs um mehr als 500 Prozent gen Norden und erreichte am heutigen Dienstag, den 12. Dezember ein neues Allzeithoch bei 13,12 US-Dollar. Damit schiebt sich die junge Kryptowährung in nur wenigen Wochen auf Platz 44 der größten Krypto-Projekte nach Marktkapitalisierung. Die Kursentwicklung bewegt sich dabei wie im Bilderbuch in einem Aufwärtskanal gen Norden. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden US-Dollar gehört Celestia zunehmend zu den Schwergewichten am Kryptomarkt. Wie könnte die Kursentwicklung in den kommenden Wochen aussehen und welche Chartmarken sollten Anleger jetzt im Auge behalten?

