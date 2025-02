In diesem Artikel erfährst du: Wie Celestia seinen Sektor dominiert

Wieso der Token-Unlock TIA noch immer ausbremst

Weshalb die Nachfrage nach TIA bald explodieren könnte

Kuriose Zeiten am Krypto-Markt. Während vermeintliche Bullenmarkt-Gewinner wie Bitcoin und Solana massiv unter Druck geraten, zeigt sich Stärke in ungeahnten Gefilden des Altcoin-Marktes, darunter bei Celestia (TIA). Nach der Kapitulation vom 3. Februar deutet sich eine Bodenbildung im TIA-Kurs an, und einige Jünger schwärmen bereits vom nächsten Flug zum Mond. Doch ist die relative Stärke nur von kurzer Dauer?

Weiter geht`s mit BTC-ECHO Plus+ für erfolgreiche Investments! Zugriff auf alle exklusiven Plus+ Inhalte

Infos & Analysen vom Marktführer

Werbereduziert (Web & App)

Immer am Puls der Krypto-Märkte

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Dein Wissen. Dein Vorsprung. Dein Plus+