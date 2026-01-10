Trotz strategischer Reserve kauften die USA bislang keine Bitcoin. Doch vor den Zwischenwahlen könnte sich das ändern – mit enormen Folgen für den BTC-Kurs.

Der Jubel im Krypto-Sektor war groß, als US-Präsident Donald Trump im März 2025 die Executive Order zur Einrichtung einer “strategischen Bitcoin-Reserve” unterzeichnete. Doch zur Enttäuschung vieler Anleger blieb es bislang bei diesem formalen Akt, denn weder ist die Größe des Bitcoin-Bestandes im Besitz der Vereinigten Staaten endgültig geklärt, noch fanden aktive BTC-Käufe statt. Dabei wurden Finanzminister Howard Lutnick sowie Handelsminister Scott Bessent damit beauftragt, “haushaltsneutrale Strategien für den Erwerb zusätzlicher Bitcoin” zu entwickeln, sofern diese keine zusätzlichen Kosten für die US-amerikanischen Steuerzahler verursachen. Geht es nach Starinvestorin Cathie Wood, könnte nun aus politischem Kalkül heraus bald der große Bitcoin-Durchbruch erfolgen.

Bislang wurde die strategische Reserve in erster Linie mit rund 200.000 BTC aufgefüllt, die aus behördlichen Beschlagnahmungen herrühren, unter anderem in Verbindung zur berüchtigten Silk Road. Die CEO von ARK Invest erklärt jedoch in einer neuen Episode des “Bitcoin Brainstorm”-Podcasts, dass die “ursprüngliche Absicht” der Trumpschen Politik die Schaffung eines digitalen Äquivalents zur Goldreserve in Fort Knox gewesen sei. Dafür wäre das bloße Halten der konfiszierten Bitcoin nicht genug. “Das Ziel sind eine Million Coins. Ich glaube, dass sie mit dem Kauf beginnen werden, um diese Schwelle zu erreichen, zumal Krypto vor den Zwischenwahlen ein politisch relevantes Thema ist.“

Endet Trump als “lame Duck”? Der Bitcoin-Plan von Lummis könnte ihn retten

Krypto-Unternehmen wie Coinbase, Tether oder Ripple hatten zuletzt Millionen gespendet, um den umstrittenen neuen Ballsaal des Weißen Hauses zu finanzieren – ein Herzensprojekt des US-Präsidenten. Doch nicht nur das Geld der Krypto-Industrie, auch die Stimmen der Bitcoin-Enthusiasten und überhaupt der Krypto-affinen Wähler könnten für die zweite Hälfte der republikanischen Präsidentschaft eine entscheidende Rolle spielen. Seit dem Beginn seiner Amtszeit im Januar des vergangenen Jahres hat Trump an Popularität eingebüßt und könnte daher bei den Zwischenwahlen im November 2026 sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit verlieren.

Trumps-Beliebtheitswerte brechen ein I Quelle: The Economist

Ein Wiedererstarken der Demokraten würde seinen politischen Spielraum deutlich verringern. Bitcoin-Veteran und Maelstrom-CIO Arthur Hayes meint diesbezüglich: “Die einzige Sorge des Durchschnittswählers ist die Wirtschaft.” Kulturelle Debatten seien irrelevant, solange die Leute sich wohlhabend fühlten, wozu steigende Aktien- und Krypto-Kurse beitragen könnten. Hayes legt sich fest: “[Trump] wird keine Wahl verlieren, nur weil er kein Geld druckt”. Doch noch stärker als durch eine expansive Geldpolitik könnte der Bitcoin-Kurs durch aktive Käufe der US-Regierung profitieren. Der Gesetzesvorschlag von Cynthia Lummis sieht vor, über fünf Jahre hinweg jeweils 200.000 BTC zu kaufen – beispielsweise finanziert durch einen Verkauf von Gold-Zertifikaten.

Die Vereinigten Staaten sollen über 8.100 Tonnen Gold im Wert von derzeit 1,16 Billionen US-Dollar verfügen. Kommt es zur Umsetzung des Lummis-Plans, dürfte dies laut Mike Novogratz einen globalen Dominoeffekt auslösen. “Dieser Schritt würde ein neues Paradigma schaffen und andere Länder dazu zwingen, dem Beispiel zu folgen”, meint der Galaxy-CEO. Einen Anstieg des BTC-Kurses auf bis zu 500.000 US-Dollar sieht er für dieses Szenario als eine logische Konsequenz. Mehr über die langfristigen Folgen erfahrt ihr in diesem Artikel: “Das passiert, wenn Bitcoin zur strategischen Reserve der USA wird“.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins: Risk-On Modus oder Bullenfalle?

Quellen