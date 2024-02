DeFi-Innovation bringen die wenigsten Nutzer sofort mit Cardano in Verbindung. Ein Trugschluss, wie ein Blick auf dessen besten dApps zeigt.

Lange war es ruhig um Cardanos DeFi-Ökosystem. Nachdem 2022 eine Vielzahl neuer Projekte gestartet war, stießen einige dieser im Laufe des Bärenmarkts an technische sowie wirtschaftliche Grenzen. Man denke an SundaeSwap, die dezentrale Börse, die ihre Stellung als Vorreiter mehr oder minder verspielte. Oder Ardana Finance, dem im Zuge des Bärenmarktes die Mittel ausgingen und in der Folge abrupt geschlossen wurde.

Doch im Schatten des Hypes um konkurrierende Blockchains, wie Solana oder Avalanche, verzeichnete DeFi auf Cardano in den letzten Monaten entscheidende Zugewinne. Ein Update aus dem Ökosystem ist daher überfällig.

Welche dApps sind derzeit am populärsten?

Was unterscheidet sie zu Konkurrenten auf Ethereum oder Solana?

Welche zukünftigen dApps sind am vielversprechendsten?

Wie kann das DeFi-Ökosystem Cardanos weiter wachsen?

Organisches TVL-Wachstum auf Cardano