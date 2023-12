Cardano gilt neben Ethereum oder Solana als eine der größten Smart-Contract-Plattformen. Im Zuge der Cardano Roadmap drehten sich zuletzt viele Bemühungen um Voltaire – eine Ära, die moderne Governance Ansätze auf Cardano implementieren möchte. Wie sich Cardano durch Voltaire entwickelt.

Cardanos Vorstellungen einer gleichberechtigten Netzwerkteilnahme beginnt bereits beim Peer-to-Peer orientierten PoS-Protokoll Ouroboros. Jeder soll möglichst einfach seine ADA delegieren können, ohne die Kontrolle über die Token an eine Drittpartei abzugeben.

