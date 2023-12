Was ein Blick hinter die Kulissen der Cardano Blockchain verrät und wie es im Jahr 2024 für ADA weitergehen könnte.

Cardano zählte im Jahr 2023 ähnlich wie Ethereum zu den Underperformern am Krypto-Markt. Während Bitcoin seit Jahresbeginn rund 160, Avalanche knapp 300 und Solana über 900 Prozent zulegen konnte, verzeichnete Cardano (ADA) für die meiste Zeit des Jahres ein vergleichsweise geringes Kurswachstum. Doch derzeit zeichnet sich bei Cardano eine Trendwende ab. Allein in den vergangenen 30 Tagen verzeichnete der ADA-Kurs einen Anstieg von über 60 Prozent. Hinzu kommt ein vermehrter Kapitalzufluss in das Cardano-Ökosystem, der Hoffnung weckt. Zudem ist innerhalb der Entwickler-Community von Cardano ein klarer Trend erkennbar. Es stellt sich daher die Frage: Ist Cardano bereit für einen nachhaltigen Kursanstieg im Jahr 2024?