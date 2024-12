In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Im Tageschart zeigt Cardano (ADA) nach dem starken Rückgang am Montag Stabilität, da die Unterstützung an der blauen Linie bei etwa 0,94 US-Dollar gehalten hat. Die Tageskerze schloss nicht unter diesem Niveau. Am darauffolgenden Dienstag wurde dieses Level erneut getestet, bevor sich eine Hammer-Kerze (ein bullishes Candle-Stick-Pattern) formte. ADA konnte sich dadurch über dem 13er Daily EMA (Exponential Moving Average) erholen.

Die Heatmap (oben links im Chart) zeigt, dass durch den Abverkauf am Montag oberhalb des aktuellen Kurses, insbesondere bei 1,24 US-Dollar, noch beträchtliche Liquidität vorhanden ist. Diese könnte potenziell vom Kurs angelaufen werden, sofern ADA weiter Stärke zeigt. Dennoch bleibt der Verlauf des Bitcoin-Charts von zentraler Bedeutung, da ADA ohne eine Unterstützung durch steigende Bitcoin-Kurse vermutlich keine größeren Bewegungen nach oben vollziehen kann.

Sollte es ADA gelingen, die gelbe Linie zu überwinden, könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit die rote Linie getestet werden, da sich dort ebenfalls signifikante Liquidität befindet.

Cardano Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Doppelter Boden und positive Indikatoren

Im 4-Stunden-Chart lässt sich ein klarer Kursverlauf erkennen. ADA hat über der blauen Support-Box knapp oberhalb des 200er EMA einen doppelten Boden ausgebildet, der eine potenziell starke Unterstützungsstruktur bildet. Dieser doppelte Boden spiegelt sich auch im RSI (Relative Strength Index) wider, der sich während der Formierung im stark überverkauften Bereich bei etwa 20 Punkten befand.

Aktuell besteht die Möglichkeit, dass ADA weiter ansteigt und den 50er EMA im 4-Stunden-Chart erneut testet. Sollte dies gelingen, könnte dies als Long-Confirmation dienen und den Kurs weiter nach oben treiben. Die Liquidation Levels (oben links im Chart) zeigen zudem, dass oberhalb des aktuellen Kurses zahlreiche gehebelte Short-Positionen liegen, die bei einem Anstieg abgeholt werden könnten.

Der RSI liegt derzeit bei 57 Punkten und bietet somit ausreichend Spielraum für eine weitere Aufwärtsbewegung. Auch der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt mit anhaltendem positiven Momentum, dass ADA gute Chancen hat, die rote Box zu erreichen und somit den nächsten Widerstandsbereich zu testen.

Cardano 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.