Martin Lawrence lässt es mit Will Smith in “Bad Boys 4” wieder krachen. Eine neue Berufung scheint er als Influencer für Cardano gefunden zu haben.

In diesem Artikel erfährst du: Wie ein DDoS-Angriff nicht verlaufen sollte

Welche Schmach amateurhaften Cardano-Hackern droht

Wie es Martin Lawrence geschafft hat, Cardano-Influencer zu werden

Das nennt man wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Nicht nur, dass der DDoS-Angriff, der diese Woche auf Cardano einprasselte, harmlos verpuffte. Seine Token ließ der Angreifer auch noch gleich da – welch Steilvorlage für die Cardano-Community. Die lacht sich nun ins Fäustchen. Ein weiterer Beweis für die Schlagfertigkeit des Netzwerks. Cardano-Oberhaupt Charles Hoskinson dagegen zeigte nach dem Vorfall demonstrative Gelassenheit: “Did anything happen today?” Zumindest nichts, was Martin Lawrence von seiner großen Krypto-Liebe abbringen könnte. Der Schauspieler, der sich an der Seite von Will Smith aktuell durch den neuesten Bad-Boys-Streifen schießt, hat der Cardano-Community ein besonderes Geschenk gemacht.

Cardano-Community über DDoS-Vorfall amüsiert

