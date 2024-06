Er streitet, poltert und bedient Verschwörungsmythen. Charles Hoskinson wird zum Problem für Cardano. Doch so einfach wird man ihn nicht los. Ein Kommentar.

In diesem Artikel erfährst du: Warum Charles Hoskinson Cardano schadet

Welche Verschmörungsmythen der Cardano-Gründer verbreitet

Wie Cardano sich von Charles Hoskinson trennen kann und ob das sinnvoll wäre

“Stick to Blockchain, please” – der Kommentar auf X spricht aus, was wohl viele denken. Dass ihn Charles Hoskinson beherzigt: eher unwahrscheinlich. Der Gründer von Cardano polarisiert, schon immer. Und: er gefällt sich dabei. Auf Kritik reagiert er gereizt, mimt gerne den Störenfried. Bitcoin-Maximalisten bezeichnete er als “beyond stupid”, Ethereum wirft er Rückständigkeit vor, und selbst gegen BTC-ECHO vergriff er sich schon im Ton. Alles halb so wild. Doch je näher die US-Wahlen rücken, umso mehr lässt der 36-Jährige die Maske fallen.

