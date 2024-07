In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Cardano (ADA) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Cardano am Scheideweg: Wann geht es mit ADA aufwärts?

Cardano tradet aktuell bei etwa 0,40 US-Dollar pro Coin seit dem 23. Juli 2024. Auf diesem Preisniveau wurde auch viel Volumen gehandelt, was als Support auf dem Tageschart dient. Seit dem 13. April wehrt der 200-Tage-EMA jeden Aufwärtsversuch von ADA wieder nach unten ab.

Sollte Bitcoin sein Level bei 65.000 US-Dollar nicht halten können, würde dies auch ADA nach unten ziehen. Der nächste Support läge dann bei etwa 0,34 bis 0,31 US-Dollar (hellblaue Box im Chart). Wenn auch dieser Bereich nicht hält, könnten die Tiefs von September und Oktober 2023 bei 0,25 US-Dollar (dunkelblaue Box im Chart) angesteuert werden.

ADA Tageschart (Quelle: TradingView)

Was ist möglich für Cardano?

Sollte es jedoch gelingen, auf dem Tageschart nach oben auszubrechen (insbesondere wenn Bitcoin sein Allzeithoch durchbricht) und der 200-Tage-EMA bei 0,45 US-Dollar zu überwinden, ist der nächste Widerstand der 800-Tage-EMA bei 0,50 US-Dollar. Wenn der 200-Tage-EMA anschließend als Support genutzt und erfolgreich retestet wird (Confirmation), könnte ADA die 0,60 US-Dollar-Grenze durchbrechen.

Indikatoren: MACD, RSI und Volumen (Quelle: TradingView)

Das sagen die Indikatoren

In der Range von 0,50 bis 0,60 US-Dollar wurde nicht viel Volumen gehandelt. Der RSI auf dem Tageschart liegt bei 47 Punkten, was ADA Spielraum nach oben und unten lässt. Auf dem 4-Stunden-Chart ist ein starker Widerstand bei 0,46 US-Dollar erkennbar, da dort viel Volumen gehandelt wurde und unser POC (Point of Control) von VPVR liegt. Der RSI liegt bei 47 Punkten und der MACD deutet darauf hin, dass ADA weiter nach unten gezogen werden könnte.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.