Das Vertrauen in die Krypto-Industrie ist zurück: Durch die Genehmigung der Bitcoin Spot ETFs hat die US-Börsenaufsicht den Vermögenswert Bitcoin legitimiert. Nicht nur institutionelle Investoren werfen in den letzten Monaten Milliarden US-Dollar auf den Markt. Auch Privatinvestoren zeigen sich interessiert: an Bitcoin, Ethereum und Co.

Das hat BTC-ECHO im Rahmen einer Studie zusammen mit KPMG herausgefunden. Teilgenommen haben über 2.400 Menschen, die bereits in digitale Assets wie Bitcoin und andere Kryptowährungen investiert haben. Damit handelt es sich um die bis dato teilnehmerreichste Studie in der DACH-Region.

Bitcoin und Co.: In diese Kryptowährungen investieren die Befragten

Was nicht überrascht: 91 Prozent der Investierenden legen in Bitcoin an. Die älteste Kryptowährung baut ihre Dominanz in dem Portfolio der befragten Investierenden damit um sieben Prozent gegenüber der Vorjahresstudie – bereits letztes Jahr haben BTC-ECHO und KPMG eine Studie mit über 2.000 Teilnehmenden veröffentlicht – aus.

Den zweiten Platz in den Portfolios – wie auch am Krypto-Markt – belegt mit 78 Prozent: Ethereum. Cardano sichert sich mit 51 Prozent ebenfalls ein Platz auf dem Siegerpodest, vor Solana: Die nach Marktkapitalisierung fünft-größte Kryptowährung liegt bei fast der Hälfte der befragten Investoren im Portfolio.

Insbesondere Platz Nummer acht dürfte aber bei dem ein oder anderen für Verblüffung sorgen. Zwar schafft es diese Kryptowährung nicht einmal in die Top-10 nach Marktkapitalisierung – die befragten Investoren sehen aber offenbar Potenzial in der Kryptowährung. Im Vergleich zur Studie aus dem Vorjahr konnte dieser Altcoin um 6 Prozent zulegen und liegt damit bei mittlerweile über einem Drittel der teilnehmenden Anleger im Portfolio.

Wer wissen will, um welchen Altcoin es sich handelt und wie die Krypto-Anleger aus der DACH-Region generell ticken, kann sich hier die gesamte Studie kostenlos herunterladen.