BTC-ECHO berichtet live von der Bitcoin 2025 in Las Vegas

In Sin City trifft sich das Who’s Who der Szene, darunter Adam Back und Michael Saylor. Auch der Vizepräsident spricht auf der Bitcoin 2025 in Las Vegas. BTC-ECHO berichtet live vor Ort.