Bitcoin und Solana zählen zu den einflussreichsten Netzwerken im Krypto-Sektor – doch ihre Herausforderungen sind grundverschieden. Während Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel etabliert ist, kämpft Solana mit wachsender Auslastung durch zunehmende Nutzung. Neue Projekte, die gezielt auf diese Plattformen aufbauen oder sie erweitern, stoßen deshalb auf enormes Interesse.

Denn wer narrative Lücken in solchen Ökosystemen clever schließt, trifft nicht nur einen Nerv – sondern kann enorme Chancen am Kryptomarkt realisieren.

Welches Potenzial haben also die beiden viralen Presales BTCBULL & SOLX?

BTC Bull Token (BTCBULL) – Hebel-Wette auf Bitcoin

Der neue BTCBULL Token bringt eine hochspekulative Komponente in das Bitcoin-Ökosystem und adressiert gezielt Anleger, die über Bitcoin hinausgehen wollen – ohne sich vollständig vom Original zu lösen. Während Bitcoin das Basis-Investment des Kryptomarkts ist, versteht sich BTCBULL als aggressive Ergänzung: ein Memecoin, der Bitcoin selbst zum Narrativ erhebt und das Logo mit einem kämpferischen Bullen kombiniert. Kein tierischer Spaßtoken – sondern eine bewusst konstruierte High-Beta-Wette auf den Bitcoin-Kurs.

Im Kern bietet BTCBULL zwei besondere Mechanismen. Erstens koppelt das Projekt reale BTC-Ausschüttungen an bestimmte Kursmarken von Bitcoin. Wer BTCBULL hält, kann bei Erreichen vordefinierter Preisstufen von BTC – etwa 150.000 US-Dollar – direkt mit Bitcoin belohnt werden. Die Ausschüttungen erfolgen gestaffelt. Damit dürfte BTCBULL wohl der erste Memecoin sein, der echte Bitcoins verschenkt.

Zweitens reduziert BTCBULL aktiv das eigene Angebot. Immer dann, wenn Bitcoin um 50.000 US-Dollar steigt, werden BTCBULL-Token vernichtet. Dieser Burn-Mechanismus erzeugt eine strukturelle Knappheit, die das zirkulierende Angebot verringert – eine deflationäre Maßnahme, die weit über das Bitcoin-Halving hinausgeht.

Wer also auf einen Bullenmarkt bei Bitcoin setzt, könnte hier doppelt profitieren: durch reale BTC-Airdrops und durch eine Verknappung, die den Preis des Tokens zusätzlich beeinflussen kann.

Ergänzt wird dieses Setup durch ein Staking-System, das aktuelle Renditen von immer noch rund 100 Prozent jährlich bietet.

Der laufende Presale verzeichnet bereits über vier Millionen US-Dollar an Raising Capital – wer hier noch dabei sein möchte, besucht die Website, verbindet das Wallet und tauscht dann ETH oder USDT gegen BTCBULL.

Solaxy (SOLX) – erste Layer-2 für Solana

Mit dem neuen Krypto-Presale von Solaxy entsteht aktuell erstmals eine unabhängige Layer-2-Struktur speziell für Solana – eine technische Erweiterung, die auf spürbare Entlastung der Haupt-Chain zielt. Während Solana bislang für Geschwindigkeit und niedrige Transaktionskosten bekannt war, stoßen Netzwerkkapazitäten zunehmend an ihre Grenzen. Hohe Auslastung, teils ausgelöst durch Bot-Aktivitäten und automatisierte Abläufe, sorgt immer wieder für Performanceeinbrüche. Genau an diesem neuralgischen Punkt setzt Solaxy an. Denn Solana braucht für die Massenadoption mehr Skalierung – Solaxy ist ein möglicher Ansatz.

Das Projekt nutzt bewusst eine Rollup-Technologie, um Transaktionen außerhalb der L1-Chain zu bündeln und effizient zurückzuführen. Dieses Verfahren, das sich bereits bei Ethereum etabliert hat, kommt hier erstmals im Solana-Ökosystem zum Einsatz. Es sorgt nicht nur für eine drastische Reduzierung der Netzwerkbelastung, sondern ermöglicht zugleich niedrigere Gebühren und beschleunigte Prozesse – ein echter Vorteil für Entwickler und Anwender.

Technisch geht Solaxy über reine Skalierung hinaus. Die geplante Cross-Chain-Bridge eröffnet neue Wege für Transaktionen zwischen Solana und anderen Chains wie Ethereum oder BNB Chain. Darüber hinaus ist ein integriertes Launchpad vorgesehen, das neuen Token-Projekten den Zugang zu Solana erleichtern soll. Durch die Kompatibilität mit der Solana Virtual Machine (SVM) können bestehende Anwendungen ohne großen Aufwand migriert werden – ein starkes Argument für Entwickler.

Die Resonanz auf das Projekt fällt bereits jetzt positiv aus: Fast 30 Millionen US-Dollar wurden im laufenden Presale eingesammelt. Neben der Kapitalstärke überzeugt vor allem die Transparenz in der Weiterentwicklung. Verbesserte Rollup-Leistung, höhere Transaktionsraten und ein klarer Fahrplan machen Solaxy zu einem der ambitioniertesten Layer-2-Projekte im Krypto-Sektor. Die Entwickler berichten hier regelmäßig über Updates auf der Website.

SOLX steht im Mittelpunkt der neuen L2 – über die Website kann der Token direkt erworben und im Anschluss gestaked werden. Hier liegt die Staking-Rendite laut eigenen Angaben immer noch bei rund 140 Prozent APY.

