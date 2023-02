Browser Mining So kannst du beim Surfen Bitcoin verdienen

So kannst du beim Surfen Bitcoin verdienen

Bitcoin Mining ist eine komplizierte Angelegenheit. Man benötigt kostspieliges Equipment und eine Menge Strom, um überhaupt an die begehrten Mining Rewards von 6,25 BTC pro Block zu kommen. Außerdem benötigen (potenzielle) Miner noch jede Menge Platz, um die ganze Hardware unterzubringen – eine Halle sollte es schon sein. Kurzum: Der Aufwand ist dann doch recht groß. Die Alternative: Browser Mining.

Mit Browser Mining Bitcoin verdienen

Eins vorneweg: Beim Browser Mining werden in der Regel nicht direkt Bitcoin gemint. Vielmehr stellt man die nicht benötigte Rechenleistung seines Computers bereit und bekommt dafür vom jeweiligen Anbieter regelmäßig kleine Beträge in BTC bezahlt. Man erlaubt also einer Fremdsoftware Zugriff auf den eigenen Computer beziehungsweise den Arbeitsspeicher. Anschließend wird man dafür mit einer Art Nutzungsgebühr entlohnt.

Das Vorgehen ist dafür denkbar einfach: Man muss lediglich die Software auf dem Computer installieren und sie bei deinem Antivirus-Programm auf die Whitelist setzen. Ansonsten kann es passieren, dass das Antiviren-Programm anspringt und verhindert, dass man via Browser Mining Bitcoin verdient.

Es handelt sich beim Browser Mining also um eine interessante Möglichkeit, um brachliegende Rechenleistung einzusetzen, um während des Surfens oder auch während anderen Aktivitäten, die wenig Arbeitsspeicher zu benötigen, Satoshis zu verdienen. Das große Geld darf man dabei zwar nicht erwarten. Ein stetiges kleines passives Einkommen ist den Versuch aber alle mal wert.

