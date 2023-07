Der Spam-Ordner ist eine wahre Goldgrube an Phishing-Mails – teils so schlecht, dass sie schon wieder gut sind. Etwa die des angeblichen Geschäftsmanns, Investors und Philanthropen Sir Leonard Valentinovich Blavatnik, der aus Gewohnheit 500.000 Euro verschenken will, oder der Millionenerbin Diane Soto, die im hollywoodreifen Groschenromanstil gegen fürstliche Belohnung um Hilfe bei der Kontoeröffnung bittet. Nachrichten wie diese sorgen bei BTC-ECHO immer wieder für Schmunzler. Doch mithilfe generativer Textbots könnte es in Zukunft schwieriger werden, betrügerische von echten Mails zu unterscheiden. Experten warnen nun vor “WormGPT”, ein Ableger des Erfolgschatbots ChatGPT – speziell für Abzocke programmiert.

Die Geister, die ChatGPT rief

Hätte der Verfasser WormGPT genutzt, vielleicht wäre der Lebenslauf von Diane Soto etwas weniger dick aufgetragen und anstelle der ausgedachten Seifenoperfigur eher von einer echten Person die Rede gewesen. Betrügerische Mails, die mit dem KI-Tool WormGPT verfasst werden, gehen offenbar gerissener vor, verfassen realistisch klingende Betrugsmails, die nicht nur für Laien auf den ersten Blick schwer als solche zu erkennen sind. Statt für Hausaufgaben, Rezeptbücher oder Gedichte wurde das generative KI-Tool WormGPT darauf spezialisiert, authentische Phishing-Mails, mit denen etwa Passwörter abgegriffen werden, zu verfassen.

Das KI-Modul WormGPT basiert auf dem 2021 entwickelten GPTJ-Sprachmodell. “Es verfügt über eine Reihe von Funktionen, darunter unbegrenzte Zeichenunterstützung, Chat-Speicher und Code-Formatierungsfunktionen”, erklärt der Hacker Daniel Kelley. Das Tool sei eine “Blackhat-Alternative zu GPT-Modellen”, ohne “ethische Grenzen oder Einschränkungen” und “speziell für bösartige Aktivitäten” entwickelt worden. Cyberkriminelle könnten diese Technologie nutzen, “um die Erstellung äußerst überzeugender, auf den Empfänger zugeschnittener gefälschter E-Mails zu automatisieren und so die Erfolgsaussichten des Angriffs zu erhöhen”.

WormGPT-Kompetenz “beunruhigend”

In einem Testlauf forderte WormGPT einen Kundenberater per Mail dazu auf, eine falsche Rechnung zu bezahlen. Die Ergebnisse seien “beunruhigend” gewesen. “WormGPT produzierte eine E-Mail, die nicht nur bemerkenswert überzeugend, sondern auch strategisch gerissen war und sein Potenzial für ausgeklügelte Phishing- und BEC-Angriffe unter Beweis stellte”.

WormGTP verwende “eine tadellose Grammatik”. Dadurch wirken Mails weniger verdächtig. Zudem können Sprachbarrieren überwunden werden: Phishing-Mails lassen sich auf Muttersprachenniveau schreiben. “Diese Methode führt zu einer drastischen Konsequenz”, so Kelley: “Angreifer, auch solche, die eine bestimmte Sprache nicht fließend beherrschen, sind heute mehr denn je in der Lage, überzeugende E-Mails für Phishing- oder BEC-Angriffe zu fabrizieren”. Cyberkriminalität würde dadurch “demokratisiert”: Auch Angreifer “mit begrenzten Kenntnissen können diese Technologie nutzen”.

Vertrieben wird WormGPT über einen Telegram-Kanal. Die monatlichen Kosten sollen bei 100 Euro liegen.

Büchse der Pandora

Mit dem Erfolg von ChatGPT schlugen KI-Experten Alarm. Europol warnte vor dem Hintergrund des bahnbrechenden Chatbots vor zunehmender Cyberkriminalität. “Für einen potenziellen Kriminellen mit geringen technischen Kenntnissen ist dies eine unschätzbare Ressource, um bösartigen Code zu erzeugen”. Für Strafverfolgungsbehörden sei es eine Herausforderung, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten, so die Polizeibehörde. Auch in Bezug auf die Verbreitung von Desinformationen steht ChatGPT in der Kritik.

“Die Umsetzung starker Präventivmaßnahmen” sei daher “entscheidend”, meint Kelley. Er rät Unternehmen regelmäßige Weiterbildungen für Mitarbeiter, um für die gewiefter werdenden Methoden zu sensibilisieren. Außerdem könnten Softwareprogramme dabei helfen, entsprechende Mails zu filtern.