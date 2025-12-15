App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.14 T $
Bitcoin-Kurs85,564.00 $-4.49%
Ethereum-Kurs2,908.65 $-6.73%
XRP-Kurs1.86 $-6.66%
BNB-Kurs852.00 $-4.13%
Solana-Kurs125.71 $-4.16%
TRON-Kurs0.278437 $-0.86%
Dogecoin-Kurs0.128533 $-5.75%
Cardano-Kurs0.380567 $-5.47%
Zcash-Kurs398.25 $-0.74%
Hyperliquid-Kurs26.27 $-9.42%
Chainlink-Kurs12.68 $-6.43%
Kurs-Update  

Solana-Kurs vor Entscheidung: Auf diese Daten kommt es jetzt an

In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Solana (SOL) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Bastian (Bitbull)
Teilen
Solana-Kurs125.71 $-4.16 %
Bitcoin kaufen
Bild zeigt eine goldene Solana-Münze vor einem Kurs-Chart.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kann sich Solana dem Abverkauf erwehren?

Der Solana Kurs präsentiert sich im Tageschart derzeit technisch sauber und gut strukturiert. Seit geraumer Zeit befindet sich der Markt in einer klar definierten Seitwärtsrange, was auf eine Phase der Orientierung und Marktfindung hindeutet. Auffällig ist dabei, dass sich oberhalb des aktuellen Kursniveaus zunehmend Liquidität aufbaut. Dieses Ungleichgewicht spricht strukturell eher für ein Aufwärtsszenario, da Märkte dazu neigen, nahegelegene Liquiditätszonen bevorzugt anzulaufen und abzuarbeiten. Entsprechend erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs mittelfristig eher nach oben als nach unten bewegt.

Voraussetzung für dieses Szenario bleibt jedoch ein klarer Ausbruch über die gelb rote Widerstandszone. Erst wenn es Solana gelingt, diesen Bereich nachhaltig zu überwinden und sich oberhalb des EMA 800 sowie des EMA 50 im Tageschart zu etablieren, kann von einem validen Trendwechsel gesprochen werden. Entscheidend ist dabei nicht allein der kurzfristige Durchbruch, sondern vor allem die anschließende Bestätigung dieser gleitenden Durchschnitte als neues Support Niveau.

Gleichzeitig bleibt der übergeordnete Marktfaktor unverändert: Bitcoin. Die weitere Kursentwicklung von Solana wird maßgeblich davon abhängen, ob Bitcoin selbst Stärke entwickelt und das Marktumfeld stabilisiert. Wie in vielen vergleichbaren Marktphasen dürfte Bitcoin die Richtung vorgeben, während Solana dieser übergeordneten Struktur folgt.

SOL 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart bestätigt Konsolidierung mit technischem Ungleichgewicht

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich bei Solana ein nahezu identisches technisches Bild zum Tageschart. Die Marktstruktur bleibt weitgehend unverändert, der Kurs bewegt sich weiterhin innerhalb der bestehenden Konsolidierungsphase ohne klaren kurzfristigen Trendimpuls. Ein relevanter Unterschied zeigt sich jedoch im Liquidationsprofil. In der aktuellen Preisspanne befindet sich oberhalb des Kurses deutlich mehr Liquidität als unterhalb, was auf ein bestehendes Short Delta hindeutet. Dieses Ungleichgewicht erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt versucht, diese obere Liquidität gezielt anzulaufen.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs
In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist.
Jetzt reinschauen

Zusätzlich beginnt sich der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zu stabilisieren und zeigt erste Hinweise auf eine mögliche Trendwende im Momentum. Sollte sich dieses Momentum tatsächlich in den positiven Bereich verlagern, könnte dies den notwendigen Impuls liefern, um den Kurs erneut über den EMA 50 im 4-Stunden-Chart zu führen.

Ob eine solche technische Erholung jedoch ausreicht, um einen nachhaltigen Move oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts zu etablieren, bleibt offen. Erst eine klare Rückeroberung des EMA 50 mit anschließender Bestätigung als Support würde das kurzfristige Bild deutlich aufhellen und die Wahrscheinlichkeit für eine strukturelle Fortsetzung nach oben erhöhen.

SOL 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video
Bitcoin-Verkäufe: War Deutschland wirklich so “dumm”?
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Solana-Kryptowährungsmünze steht aufrecht vor gestapelten Münzen, wobei die Solana-Finanzcharts im unscharfen Hintergrund zu sehen sind.
Solana im StresstestKurs schwächelt, Fundament im Umbau: Solanas schwierigste Phase
Bitcoin-Münze auf Goldbarren mit steigender Kurskurve, Fotomontage
Gold, Geldpolitik, KryptoGoldpreis 2026: Warum sich hier entscheidet, ob Bitcoin gewinnt oder verliert
Eine KI benutzt ein futuristisches Dashboard
Fünf KI-Modelle, kein BitcoinDiese drei Coins haben laut KI 2026 das größte Potenzial
Provenance Blockchain
0.031098 $
3.28%
Figure Heloc
1.03 $
1.88%
Monero
407.47 $
1.44%
sUSDS
1.08 $
0.08%
syrupUSDT
1.11 $
0.03%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.03%
Falcon USD
0.998911 $
0.02%
USD1
0.999125 $
0.01%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
Circle USYC
1.11 $
0.00%
Midnight
0.055729 $
-14.36%
Aster
0.826344 $
-11.51%
Ondo
0.403186 $
-10.54%
Pump.fun
0.002428 $
-10.00%
Ethena
0.214213 $
-9.64%
Hyperliquid
26.27 $
-9.42%
POL (ex-MATIC)
0.110738 $
-8.01%
Sui
1.45 $
-8.00%
Bittensor
264.40 $
-7.80%
Uniswap
4.99 $
-7.55%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren