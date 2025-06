In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf BNB und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

BNB zeigt sich auf dem Tageschart in einer zunehmend spannenden Ausgangssituation. Der Kurs bewegt sich aktuell innerhalb einer konsolidierenden Seitwärtsstruktur, wobei das Augenmerk nun auf die obere Begrenzung in Form einer diagonalen gelben Widerstandslinie fällt. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Trendlinie in Kombination mit dem Überwinden der darüberliegenden roten horizontalen Widerstandszone hätte das Potenzial, ein deutliches bullish orientiertes Signal zu setzen und eine dynamische Aufwärtsbewegung einzuleiten.

Unterstützt wird dieses Szenario durch den MACD (Moving Average Convergence Divergence), der kurz davorsteht, in den positiven Bereich zu drehen. Dies würde auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten. Auch die Liquiditätsverteilung unterstreicht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung: Die Heatmap (unten links im nachfolgenden Chat) weist eine hohe Konzentration offener Liquidität oberhalb des aktuellen Kursniveaus aus, was als magnetischer Anziehungsbereich fungieren kann.

Zwar fiel der Kurs zuletzt kurzfristig unter den 200er EMA, doch wurde dieser Rücksetzer rasch aufgefangen. Bereits am darauffolgenden Handelstag gelang ein Schlusskurs oberhalb dieser gleitenden Durchschnittslinie, was als Zeichen technischer Stärke und verteidigter Struktur gewertet werden kann.

BNB Tageschart & Heatmap (Quelle: TradingView)

4-Stunden-Chart: Technische Formation vor der Entscheidung

Im 4-Stunden-Chart verdichtet sich die technische Struktur: Nach einem kurzen Rücksetzer konnte sich BNB stabilisieren und startete eine dynamische Aufwärtsbewegung. Diese Entwicklung führt aktuell zur Ausbildung einer V-Formation, einer klassischen Umkehrformation mit bullishen Implikationen.

Auffällig ist die aktuelle Kursbewegung innerhalb eines sich verengenden Korridors zwischen dem 50er und dem 200er EMA. Diese Konstellation signalisiert eine bevorstehende Richtungsentscheidung. Angesichts der jüngsten Kursdynamik erscheint ein Ausbruch nach oben derzeit das wahrscheinlichere Szenario. Die Zone um 650 US-Dollar markiert dabei einen entscheidenden Widerstand: Ein Bruch dieses Levels könnte den Weg für eine weitere Aufwärtsbewegung ebnen.

Dennoch bleibt der Blick auf Bitcoin entscheidend. Als zentraler Taktgeber des Kryptomarkts könnte eine erneute Schwäche bei BTC auch auf BNB durchschlagen, unabhängig von der lokal konstruktiven Chartsituation.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 125.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.