In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Binance-Coin BNB und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Der Aufwärtstrend von BNB, der bereits vor dem Sommer eingesetzt hat, bleibt weiterhin intakt. Im Tageschart ist klar erkennbar, dass sich der Kurs über dem 50 EMA stabilisieren konnte. Solange dieser gleitende Durchschnitt nicht nach unten gebrochen wird, bleibt das übergeordnete Bild bullish.

Ein Blick auf die Heatmap (oben links im Chart) verdeutlicht jedoch ein kritisches Detail. Beim Erreichen des All Time Highs wurde der Kurs deutlich abverkauft, wodurch oberhalb des aktuellen Kurses Liquidität freigeschaltet wurde. Sollte BNB dieses Top erneut anlaufen, um die Liquidität abzuholen, könnte sich ein M-Pattern ausbilden. Eine solche Struktur würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Markt im Anschluss die tieferliegende Liquidität ansteuert.

Die Indikatoren zeigen ein gemischtes Bild. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert ein allmählich nachlassendes negatives Momentum, während der RSI (Relative Strength Index) gleichzeitig eine mögliche bearish Divergenz andeutet. Dies weist darauf hin, dass der Trend trotz starker Preisstruktur erste Schwächesignale aufweist. Entscheidend bleibt daher, ob der 50 EMA weiterhin verteidigt werden kann, da ein Bruch dieser Zone das positive Gesamtbild deutlich eintrüben würde.

BNB Tageschart mit Indikatoren & Heatmap | Quelle: TradingView

4 Stunden Chart mit bullisher Formation und Liquiditätsfokus

Im 4 Stunden Chart zeigt sich ein klar bullish geprägtes Bild. Der Kurs formt aktuell eine mögliche Inverse-Head-and-Shoulder-Formation, ein klassisches Umkehrmuster, das bei Bestätigung den Weg zu einem neuen All Time High eröffnen könnte. Auffällig ist zudem, dass BNB exakt am Support Bereich sowie am Point of Control (POC) der Konsolidierung aufgefangen wurde. Dieser Punkt markiert im VPVR (Volume Profile Visible Range, ein Indikator zur Darstellung des Handelsvolumen auf unterschiedlichen Preisniveaus) den Preisbereich mit dem höchsten Volumen und gilt daher als besonders bedeutende Unterstützung.

Lerne Krypto-Trading im Videokurs In der BTC-ECHO Academy erklärt dir Bastian (Bitbull), worauf es beim Krypto-Trading ankommt und mit welchen Strategien er selbst erfolgreich ist. Jetzt reinschauen

Die Liquidation Levels (unten links im nachfolgenden Chart) stützen das Szenario einer Fortsetzung nach oben. Es zeigt sich ein Long Delta, das auf Kaufdominanz hinweist. Gleichzeitig befinden sich oberhalb des aktuellen Kurses noch Short Positionen, die als Liquiditätsziele dienen können. Auf der Gegenseite bestehen jedoch große, stark gehebelte Long Positionen. Sollte der Markt in eine Korrektur übergehen, könnten diese rasch unter Druck geraten und den Verkaufsdruck kurzfristig verstärken.

Auch die Indikatoren deuten auf eine mögliche Fortsetzung hin. Der RSI verfügt über ausreichend Spielraum, um weiter nach oben zu laufen, während der MACD gerade wieder ins positive Momentum dreht. Damit bleibt die Struktur im 4 Stunden Chart bullish, mit dem Potenzial für einen erneuten Anlauf des All Time Highs. Gleichzeitig sollte die hohe Hebel Exponierung im Long Bereich aufmerksam beobachtet werden, da sie den Markt anfällig für plötzliche Rücksetzer macht.

BNB 4-Stunden-Chart mit Indikatoren & Liquidation Levels | Quelle: TradingView

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 140.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

Empfohlenes Video US-Government Shutdown! Was bedeutet das für Bitcoin & Krypto?