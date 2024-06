Während die Krypto-Kurse seit Monaten gen Norden klettern, zeigt der NFT-Sektor bisher kein Anzeichen einer Rückkehr zu früheren Höhen. Das Handelsvolumen bleibt weiterhin sehr niedrig und scheint weiter abzunehmen. Während das tägliche Volumen zu Beginn des Jahres 2022 für kurze Zeit die Milliardengrenze überschritt, beläuft es sich derzeit auf etwa 15 Millionen US-Dollar. Trotzdem kämpfen NFT-Plattformen um Marktanteile in der Hoffnung, dass das Volumen wieder anzieht. Wenn dies geschieht, möchten sie an vorderster Front stehen.

Tägliches Handelsvolumen von NFTs 2021-2024. Quelle: Dune

Wie macht eine NFT-Handelsplattform Profit?

Auf der einen Seite wird Umsatz durch den Handel von NFTs auf der Plattform generiert. Bei jedem Verkauf erhält die Plattform eine Provision vom Verkaufspreis, was je nach NFT eine beachtliche Summe sein kann. Der Industriestandard liegt bei 2,5 Prozent, was beim Verkauf eines Bored Ape Yacht Club NFT zu Spitzenzeiten etwa 2,5 ETH entsprach. Bei einem täglichen Handelsvolumen von einer Milliarde US-Dollar wären die Gewinne daher beträchtlich.

Zusätzlich vereinfachen NFT-Handelsplattformen den Launch neuer NFT-Kollektionen und verdienen dabei sowohl am Minting der NFTs als auch an deren anschließender Verteilung. Doch die Konkurrenz ist hart: Von den hunderten bestehenden NFT-Plattformen haben sich folgende drei am besten durchgesetzt.

Opensea

OpenSea gilt als Pionier im NFT-Bereich und wurde bereits 2017 ins Leben gerufen. Während des Höhepunkts des vergangenen NFT-Bullenmarktes war OpenSea praktisch die einzige Handelsplattform. Der Marktplatz hat sich als Gastgeber vieler beliebter NFTs etabliert, darunter Kunst, Musik, Fotografie, Sammelkarten und Metaverse-NFTs. Ursprünglich hostete OpenSea ausschließlich NFTs auf der Ethereum-Blockchain und akzeptierte nur ETH als Zahlungsmittel. Mit der zunehmenden Etablierung der Konkurrenz musste auch OpenSea weitere Blockchains integrieren. Heute unterstützt die Plattform Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche und BNB, wobei auch andere Kryptowährungen als Zahlungsoptionen verfügbar sind.

Ein großer Vorteil von OpenSea ist die Benutzerfreundlichkeit, die besonders Anfängern zugutekommt. Mit nur wenigen Klicks können Nutzer ihr Wallet verbinden und sofort mit dem Handel beginnen. Im Vergleich zur Konkurrenz gehört OpenSea allerdings zu den teureren Anbietern, was die Gebührenstruktur betrifft.

CryptoPunks auf Opensea. Quelle: Opensea

Blur

Blur ist ein innovativer, auf Ethereum basierender NFT-Marktplatz, der im Oktober 2022 von den pseudonymen Mitbegründern Pacman und Galaga gegründet wurde. Er wurde als Konkurrenz zu OpenSea ins Leben gerufen und hat OpenSea sowohl im Marktanteil als auch im Handelsvolumen übertroffen.

Der Blur NFT-Marktplatz bietet professionellen Händlern eine benutzerzentrierte Plattform mit fortschrittlichen und innovativen Handelsfunktionen. Die Integration mit anderen Marktplätzen ermöglicht ein nahtloses Erlebnis beim Kaufen, Verkaufen und Erstellen von NFTs.

Lange Zeit bot Blur gebührenfreie Transaktionen an, was der Plattform zu großer Bekanntheit verhalf. Inzwischen zahlen Nutzer ein Prozent an Gebühren, die für den täglichen Rückkauf und das Verbrennen von BLUR-Token verwendet werden, dem nativen Governance-Token der Handelsplattform.

NFT Marktanteil (1Jahr). Quelle: Dune

Magic Eden

Unbestreitbar ist Solana eines der Ökosysteme, in denen Non-fungible Token (NFTs) florieren. Dies hat zur Entstehung mehrerer Solana-basierter Marktplätze geführt, und Magic Eden ist zweifellos einer der beliebtesten. Während die Hauptfunktion darin besteht, Nutzern den Kauf, Verkauf und das Erstellen von NFTs zu ermöglichen, bietet Magic Eden eine breite Palette an Dienstleistungen an. Die Plattform verfügt über eine eigene non-custodial Wallet, bietet Ressourcen für Entwickler und hat eine Launchpad-Plattform für NFT- und Web3-Projekte.

Besonders in den letzten Monaten hat die Plattform erheblich an Verkehr gewonnen. Dies ist auf die steigende Beliebtheit der Ordinals auf der Bitcoin-Chain zurückzuführen, wobei Magic Eden den Handel mit diesen erleichtert. Die Plattform bietet zahlreiche einzigartige und fortschrittliche Kombinationen aus individuellem Design und Anpassungsmöglichkeiten für ihre Nutzer. NFT-Sammlungen können nach Eigenschaften und Seltenheitsrang gefiltert werden, was bei der Bestimmung des Wertes eines Vermögenswerts hilfreich sein kann. Dies geht Hand in Hand mit ihrem erweiterten Analyse-Toolkit, welches besser informierte Handelsentscheidungen ermöglicht.