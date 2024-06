Blockchain Gaming: Wie ApeCoin die Branche voranbringen will

Kollaboration vs. Konkurrenz

In diesem Artikel erfährst du: Wie Blockchain Games erfolgreich sein können

Wie Blockchain Games die richtige Balance zwischen Spielspaß und Monetarisierungsmöglichkeiten finden können

Wie wichtig Royalties für die Blockchain-Gaming-Projekte sind

Die Blockchain-Gaming-Branche steht vor großen Herausforderungen, insbesondere bezüglich der Monetarisierung. ApeCoin, ein Utility-Token des NFT-Projekts Bored Ape Yacht Club, will die Entwicklung der Sparte vorantreiben. Mohamed Elzedin, einer der führenden Köpfe und verantwortlich für die Tokenomics bei ApeCoin, teilte auf der NFC 2024 in Lissabon, Europas größter NFT-Konferenz, seine Einblicke und Strategien. In einer Podiumsdiskussion und einem exklusiven Interview mit BTC-ECHO gab er wertvolle Informationen preis.

