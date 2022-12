Fans von Krypto-Gaming dürfen sich freuen. Neben Axie Infinity gehören derzeit gleich mehrere Gaming-Token zu den Top-Performern am Kryptomarkt.

Die Kurse der meisten Krypto-Gaming-Token verzeichneten in den letzten Tagen einen enormen Anstieg. Zu den bekanntesten Top-Performern gehörten Axie Infinity (AXS), Sandbox (SAND), Illuvium (ILV), Guild of Guardians (GOG) und die beiden Token des Solana-Spiels Star Atlas, POLIS und ATLAS. Alle der genannten Gaming-Token haben in den vergangenen sieben Tagen einen Anstieg ihres Kurses im zweistelligen Prozentbereich verzeichnet. Im Hinblick auf die Marktkapitalisierung konnte Axie Infinity jedoch mit Abstand am meisten zulegen.

Axie Infinity (AXS) Marktkapitalisierung in den letzten sieben Tage. Quelle: Coinmarketcap

Allein seit dem 29. November stieg die AXS-Marktkapitalisierung von rund 650 Millionen US-Dollar auf aktuell über 870 Millionen US-Dollar – ein Anstieg von 33,85 Prozent.

Warum steigt der Kurs von Axie Infinity?

Der plötzliche Anstieg könnte unter anderem an einem Treffen von über 600 Axie-Community-Mitgliedern liegen. Diese kamen nämlich zusammen, um gemeinsam über die Zukunft des Spiels zu beraten.

Darüber hinaus zeigen Daten der NFT-Analyseplattform CryptoSlam, dass der Handel mit Axies in den letzten Wochen ein lokales Hoch von 48.000 US-Dollar erreicht hat. Das wiederum bedeutet, dass derzeit Trader und Spieler zurück in das Ökosystem des Spiels zukommen scheinen, was positiv für den Kurs von Axie Infinity ist.

Trotz der jüngsten Erholung blickt das größte Spiel der Krypto-Szene auf ein katastrophales Jahr zurück und notiert immer noch fast 95 Prozent unter seinem Allzeithoch von 164.90 US-Dollar. Es erscheint daher fraglich, wie nachhaltig die aktuelle Kursrallye wirklich ist.

Das sind die Top-Performer unter den Krypto-Gaming-Token

AXS hat zwar das höchste Wachstum im Krypto-Gaming-Sektor in Bezug auf die Menge an Geldern, die in AXS geflossen sind, aber nicht, wenn es um den bloßen Anstieg des Kurses geht.

Betrachtet man ausschließlich das Wachstum der Kurse der verschiedenen Token, dann sind die beiden Token des Solana-Spiels Star Atlas, POLIS und ATLAS, die Top-Performer der letzten sieben Tage am Krypto-Gaming-Markt. POLIS, der Governance-Token in Star Atlas, stieg um 72,6 Prozent, während ATLAS, der Utility-Token des Spiels, um 34,6 Prozent zulegte. Im selben Zeitraum stieg der Kurs von AXS um 33,85 Prozent an.

