In diesem Artikel erfährst du: Warum das Projekt so gehypt wird

Welche Blockchain dafür genutzt wird

Welchen Nutzen die Blockchain-Integration bringen soll

Warum das Spiel die Gaming-Branche revolutionieren könnte

Während Blockchain-Games seit Jahren Großes verheißen, sieht die Realität noch anders aus. Das bisherige Blockbuster-Game im Web3-Space aus diesem Jahr: Hamster Kombat. Als Manager einer Krypto-Börse verdient man durch das Antippen eines Hamsters auf dem Smartphone-Bildschirm Münzen. Mehr als eine witzige Spielerei ist das definitiv nicht.

Nun wurde jedoch ein neues Spiel angekündigt, das den lange ersehnten Durchbruch bringen und die Blockchain in den Gaming-Markt integrieren soll: EVE Frontier. Doch warum wird das Projekt so gehypt, wieso soll die Blockchain hierbei zum Einsatz kommen und was hat Krypto überhaupt in Videospielen zu suchen?

