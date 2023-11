Das neueste Ethereum Layer-2-Projekt, Blast, hat innerhalb kürzester Zeit beeindruckende Erfolge erzielt. Innerhalb von fünf Tagen hat das Projekt eine Summe von 500 Millionen US-Dollar an Total Value Locked (TVL) erreicht. Dieses Wachstumstempo stellt selbst die jüngsten Erfolgsgeschichten von Solana, Optimism oder Arbitrum in den Schatten. Laut der Krypto-Analysefirma Coin 98 ist Blast damit das am schnellsten wachsende Blockchain-Projekt, gemessen am TVL in der gesamten Geschichte des Krypto-Sektors.

Doch hinter diesem phänomenalen Start stehen nicht nur beeindruckende Zahlen, sondern auch Kontroversen und kritische Stimmen, die Fragen zur Nachhaltigkeit und Sicherheit des Projekts aufwerfen. Im Folgenden ein Überblick.