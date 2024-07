BlackRock hat mit seinem BUIDL-Fund – einem auf Ethereum basierten, tokenisierten Geldmarktfonds – die Marke von 500 Millionen US-Dollar überschritten. Dies macht BUIDL zum ersten tokenisierten Treasury-Produkt, das diesen Meilenstein in weniger als vier Monaten seit seinem Start im März 2024 erreicht hat. Ein Geldmarktfonds ist ein Investmentfonds, der in kurzfristige, hochliquide und sichere Geldmarktinstrumente wie Staatsanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper investiert.

Der Erfolg des BUIDL-Funds wird durch seine Verwendung in verschiedenen DeFi-Protokollen wie Ondo Finance und Mountain Protocol weiter gefördert. Diese Protokolle nutzen BUIDL als Sicherungsvermögen für ihre eigenen Ertrags-generierenden Produkte, was die Nachfrage nach dem Fonds erhöht. Außerdem haben digitale Vermögensmakler wie FalconX und Hidden Road den Token in ihre Portfolios für institutionelle Investoren aufgenommen. Für die Zukunft von Ethereum könnte dies ein sehr positives Signal sein. Wenn große Finanzakteure wie BlackRock zunehmend auf Ethereum setzen und Vermögenswerte tokenisieren, könnte das Vertrauen in die Ethereum-Blockchain gestärkt werden.

BlackRock tokenisiert Assets auf der Ethereum Blockchain. Quelle: Token Terminal

