Seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt verspricht Bitpanda eines: Du kannst darauf vertrauen, dass dein Vermögen bei dem Krypto-Broker aus Wien sicher angelegt ist. Sicherheit und Vertrauen ist dort nicht nur leeres Marketing, sondern gehört neben einem offenen und leichten Handel zum höchsten Leitsatz des Unternehmens.

So geht der Krypto-Broker seit dem Jahr 2014 die Extrameile, um die Krypto-Branche und Endverbraucher durch strenge regulatorische Standards zu schützen. Doch woher weißt du eigentlich genau, ob dein Geld bei einem Broker oder Exchange sicher ist?

Die Antwort ist ganz einfach: Lizenzen und Regulierungen. Diese schreiben Regeln und Beschränkungen vor, die mit den Landes- und lokalen Behörden übereinstimmen. Auf diese Weise wird bestimmt, was ein Unternehmen tun, verkaufen und kommunizieren darf. Das schützt nicht nur den Endverbraucher, sondern treibt die Krypto-Branche im Ganzen voran.

Für die meisten der Krypto-Unternehmen stellen diese Lizenzen einen zu großen Mehraufwand dar, doch anders bei Bitpanda. Hier strebt man proaktiv nach Krypto-Registrierungen und anderen Finanzdienstleistungslizenzen weltweit. Da diese eine gründliche Untersuchung des Unternehmens beinhalten, zählt der österreichische Krypto-Broker zu den sichersten und vertrauenswürdigsten Unternehmen der Branche.

Besuche die offizielle Homepage von Bitpanda und lege sofort los

Lizenzen und Regulierungen: Deshalb kannst du auf Bitpanda vertrauen

Preiseinstürze, Softwarefehler, Scams und Hacks liegen in der Welt der Kryptowährungen an der Tagesordnung. Als seien das nicht genug Risiken, versuchen viele Krypto-Firmen regulatorische Vorschriften zu umgehen und operieren deshalb auf weit entfernten tropischen Inseln, mit laxeren Gesetzen und außerhalb jeglicher Aufsichten. Gesetzeslücken wie diese ermöglichten Vorfälle wie die Pleite der FTX-Börse und viele andere Krypto-Scams.

Im Gegensatz dazu liegt Bitpandas Firmensitz in Wien. Aus diesem Grund unterliegt der Krypto-Broker dem wachsamen Auge der österreichischen Finanzmarktaufsicht und den Vorschriften und Gesetzen der Europäischen Union. Dabei ist anzumerken, dass die EU zu den strengsten Behörden weltweit gehört – zugunsten der Nutzer.

Darüber hinaus hat Bitpanda als erste europäische Retail-Investment-Plattform die vollständige BaFin-Lizenz zur Verwahrung und dem Eigenhandel von Kryptowerten erhalten. BaFin steht für deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die BaFin-Lizenz erlaubt die aktive und regulierte Vermarktung von Services am deutschen Markt und ist ein wichtiger Schritt, um in Europa ein vollumfänglich reguliertes Umfeld für Investitionen in Krypto zu schaffen.

Neben der Lizenz zur Verwahrung und dem Eigenhandel von Kryptowerten besitzt Bitpanda die PSD2-Lizenz, die MiFID II-Lizenz und wurde Österreichs erstes E-Geld-Institut (EMI) nach europäischem Recht (EMD2). Zudem verfügt die Bitpanda Gruppe über einen vollständig AML5-konformen KYC-Prozess.

Doch das ist nicht alles. Bitpanda ist als Virtual Asset Service Provider (VASP) in Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik und Schweden registriert. Auch hier wird sichergestellt, dass ein Unternehmen über einen gültigen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Einhaltung der AML- und KYC-Anforderungen verfügt.

Und genau deshalb kannst du auf Bitpanda vertrauen. Als Nutzer bist du dir sicher, dass die verschiedenen Regulierungsbehörden das Geschäftsmodell der Firma auf Herz und Nieren überprüft haben und nichts Illegales oder Verdächtiges im Hintergrund ausmachen konnten. Deine Gelder sind bei Bitpanda sicher.

Hier geht’s zur offiziellen Website von Bitpanda

Über Bitpanda

Wenn ein Krypto-Unternehmen wie Bitpanda unter den oben erwähnten Registrierungen und Lizenzen operiert, kannst du darauf vertrauen, dass dein Geld dort sicher angelegt ist. Registrierungen bedeuten einen erheblichen Mehraufwand für Unternehmen und erleichtern im Gegenzug die Handelserfahrung für den Endnutzer und sichern diesen ab.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2014 in Wien gegründet und gehört mit mehr als 700 Teammitgliedern und fast 4 Millionen Kunden zu den erfolgreichsten Fintechs Europas. Seit mittlerweile 9 Jahren arbeitet man daran, die Krypto-Landschaft durch die Einhaltung regulatorischer Standards voranzutreiben.

Im Rahmen dieser Mission verwahrt der Broker sogar sämtliche deiner Krypto-Assets in Cold Storages (in einem Hochsicherheitstresor). Diese werden dort regelmäßig von einem externen Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Wenn etwas schiefgeht, bleiben deine Assets trotzdem in deinem Besitz.

Auf diese Weise verfügst du selbst bei Bitpanda über deine Vermögenswerte. Das Unternehmen nimmt lediglich die Rolle des Treuhänders ein und verwahrt diese. Mit anderen Worten: Deine Assets sind und bleiben deine Investments, Bitpanda kümmert sich lediglich um deren Sicherheit.

Um allen Menschen das Investieren zu ermöglichen, stellt Bitpanda eine Plattform ohne digitale Mauern oder komplexe Barrieren bereit. Das ermöglicht dir das Investieren in digitale Assets rund um die Uhr und nach individuellem Budget.

Die iOS und Android Apps bieten dabei eine zeitgemäße Lösung, um auch unterwegs die Preisentwicklungen deiner Investitionen zu verfolgen und zu traden. Nutzer, die das traditionelle Set-up mit Computer bevorzugen, können Bitpanda selbstverständlich auch per Webapp am Desktop nutzen.

Melde dich jetzt bei Bitpanda an und lege innerhalb weniger Minuten los

10% Rabatt für deine Newsletter Anmeldung erhalten Anwendbar auf das BTC-ECHO Magazin im Probeabo, Jahresabo oder auf die Einzelausgabe. Jetzt anmelden! Zum Newsletter

Sponsored Post Bei Sponsored Posts handelt es sich um bezahlte Artikel für deren Inhalt ausschließlich die werbenden Unternehmen verantwortlich sind. BTC-ECHO trägt keinerlei Haftung für die versprochenen Dienstleistungen oder Investmentempfehlungen.

Mehr zum Thema Verwandte Themen Sponsored