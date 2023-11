Wenn du mit Bitpanda in Krypto investierst, sind deine Assets stets sicher und gehören wirklich dir. Um dir dieses Versprechen zu gewährleisten, baute das Unternehmen eine der sichersten und am besten regulierten Krypto-Investitionsplattformen Europas auf.

Die Welt der Kryptowährungen ist voller Möglichkeiten – aber auch voller Herausforderungen. Deshalb bietet dir Bitpanda eine sichere und voll lizenzierte Plattform für deine Krypto-Investitionen. So ist dir jederzeit gewährleistet, dass du im Besitz deiner eigenen Vermögenswerte bleibst und im Einklang mit europäischen Regulierungen handelst.

Denn bei einer Vielzahl von Krypto-Brokern investierst du in Krypto-Derivate. Mit diesen setzt du zwar auf die Preisschwankungen der zugrundeliegenden Vermögenswerte, bist dabei jedoch nicht im Besitz des jeweiligen Basiswerts. Das kann einige ungewünschte Schwierigkeiten mit sich führen.

Im Gegensatz dazu kaufst oder verkaufst du bei Bitpanda den jeweiligen Vermögenswert stets unmittelbar (du investierst in physische Kryptowährungen). Das bedeutet konkret, dass du hier immer direkt über deine Krypto-Assets verfügst und jederzeit die Möglichkeit hast, diese zu transferieren, staken, wieder zu verkaufen oder nach deinem Belieben anderweitig zu verwenden.

Doch das ist nicht alles. Darüber hinaus unterliegen deine physischen Kryptos keinen Finanzierungskosten, haben kein Ablaufdatum und können dir gegenüber Derivaten sogar einige steuerliche Vorteile (Stichwort: einjährige Haltefrist) bieten. Nicht zuletzt aus diesen Gründen weisen physische Kryptowährungen gegenüber dem Handel mit Derivaten einige entscheidende Vorteile auf.

Bitpandas Cold-Storages: Hohe Standards für sichere Verwahrung

Bitpanda wurde 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer in Wien gegründet. Seitdem hilft man Anfängern und Profis, finanzielle Freiheit für die Zukunft aufzubauen. Und da steht die Sicherheit natürlich an erster Stelle.

Um das zu gewährleisten, verwahrt Bitpanda deine Krypto-Assets immer in sicheren Offline-Wallets auf, während andere Broker auf eine Verwaltung durch Drittanbieter angewiesen sind. Zu diesem Zweck arbeitet das Krypto-Unternehmen mit modernsten Technologien und wird regelmäßig von externen Prüfern kontrolliert.

Konkret bedeutet das: Deine Vermögenswerte sind durch die Aufbewahrung in den Cold-Wallets von Bitpanda nicht mit dem Internet verbunden. Das bietet dir ein höchstmögliches Maß an Sicherheit, da sensible Daten offline aufbewahrt werden. Hacker und schlechte Akteure bekommen ohne physischen Zugang zum Gerät auch keinen Zugang zu deinen Geldern.

Sollte entgegen aller Erwartungen doch jemals etwas schiefgehen, wirst du nicht wie ein ungesicherter Gläubiger behandelt. Es gilt stattdessen das Absonderungsrecht (nach österreichischem Gesetz) für dich. Kurz gesagt: Du bist immer abgesichert.

Die Bitpanda-Gruppe hält sich so gewissenhaft an europäisches Recht und Vorschriften. Und gerade deshalb nutzen bereits mehr als eine Million Nutzer in Deutschland Bitpanda.

Die wenigsten Personen würden ihren Gehaltsscheck auf eine Bank mit Sitz auf den Bahamas oder Indonesien einzahlen. Vielmehr legen sie es bei einer regulierten deutschen Bank an. Genauso sollte es sich mit allen anderen Assets wie Krypto und Aktien verhalten. Eric Demuth, Bitpanda CEO

Eine benutzerfreundliche, voll lizenzierte Handelsplattform

Erst im letzten Jahr erhielt das Unternehmen eine Vollzulassung von der deutschen Aufsichtsbehörde BaFin für die Verwahrung und den Eigenhandel von Krypto-Assets. Bitpanda GmbH ist als virtueller Vermögensdienstleister (VASP) bei den Finanzaufsichtsbehörden in Österreich, Frankreich, Spanien, Italien, Tschechien und Schweden registriert.

Darüber hinaus verfügt Bitpanda Payments GmbH über eine Lizenz als Zahlungsdienstleister gemäß PSD2 und wurde erst kürzlich zu einem offiziellen E-Geld-Institut. Bitpanda Financial Services GmbH besitzt eine MiFID II Investmentfirmenlizenz mit strengen Nutzerverifizierungsprozessen, die vollständig AML5-konform sind.

Letztlich arbeitet das Unternehmen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU und setzen strenge Sicherheitsmaßnahmen um, die hohen internationalen Sicherheitsstandards entsprechen.

So ermöglichen höchste Standards für sichere Verwahrung, Regulierungskonformität und eine benutzerfreundliche Handelsplattform Anfängern und Profis zugleich, in eine breite Palette an digitalen Assets zu investieren – und das ohne einen Minimalbetrag und rund um die Uhr.

Die Bitpanda iOS und Android Apps bieten dabei eine zeitgemäße Lösung, um auch unterwegs die Preisentwicklungen deiner Investitionen zu verfolgen und zu traden. Nutzer, die das traditionelle Set-up mit Computer bevorzugen, können Bitpanda selbstverständlich auch per Webapp am Desktop nutzen.

