Groß war die Enttäuschung in der ersten Julihälfte, als der Bitcoin-Kurs zeitweise auf rund 54.000 US-Dollar fiel. Damit hatte Bitcoin im Vergleich zum Allzeithoch im März über 27 Prozent verloren, trotz der erfolgreichen BTC-Indexfonds in den USA und des Abschlusses des vierten Halvings. Doch im Krypto-Markt scheint die Zeit deutlich schneller zu vergehen, sodass viele Bitcoin-Investoren die nur zwei Wochen zurückliegende Korrektur offenbar schon wieder vergessen haben. Statt der Angst vor weiteren Rücksetzern dominiert nun wieder die Frage, wann denn endlich das nächste All-Time-High markiert und die magische 80.000 US-Dollar-Marke durchbrochen werde.

Einige Optimisten meinen: Am kommenden Samstagabend, wenn der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald J. Trump seine heiß erwartete Rede auf der Bitcoin 2024 Conference in Nashville hält. Es geht das Gerücht um, dass der Ex-Präsident die Kryptowährung für die strategische Reserve der USA nutzen wolle. Ein bullischer Ausblick, der eine Fortsetzung der bullischen Vergangenheit darstellen würde. Denn: Auf Jahressicht schlug Bitcoin klassische Vermögenswerte wie Aktien oder Gold deutlich und ließ selbst die zweitgrößte Kryptowährung mit 122 Prozent Kurszuwachs klar hinter sich zurück. Trotz ETF-Genehmigung stieg Ether im gleichen Zeitraum um “nur” 86 Prozent.

Bitcoin im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten

Zuletzt sank Ethereums Marktanteil leicht auf 17 Prozent, wohingegen Bitcoin weiter von frischen Kapitalzuflüssen profitiert. Auch dank der US Bitcoin Spot ETFs, welche sämtliche positive Erwartungen nochmals überboten, liegt die BTC-Dominanz derzeit bei über 54 Prozent. Was BTC-Anleger dennoch berücksichtigen sollten: Aufgrund der hohen Volatilität kann es durchaus vorkommen, dass Bitcoin in kürzeren Zeiträumen schlechter performt als traditionelle Vermögenswerte. Ein Beispiel hierfür ist das zweite Quartal des Jahres 2024, in welchem BTC einen Kursrückgang von etwa 12 Prozent verkraften musste, wohingegen der US-amerikanische Aktienindex S&P500 um über 4 Prozent anstieg.

