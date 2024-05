In diesem Artikel erfährst du: Wie es mit den Bitcoin-ETFs weitergehen könnte

Welche Narrative den Krypto-Space 2024 bewegen

Welche Investoren die Bitcoin-ETFs kaufen

2024 ist das Jahr der institutionellen Investoren. Kein ETF-Launch jemals war so erfolgreich, wie jener der Bitcoin ETFs. Nach ein paar Wochen der Korrektur fließt jetzt auch wieder mehr Kapital in die Finanzprodukte von BlackRock, Fidelity und Co. Am Donnerstag, dem 16. Mai, waren beispielsweise 257 Millionen US-Dollar in die Indexfonds geflossen.

Dem entgegen steht der magere Start der Hongkong-ETFs. Da Festland-Chinesen bisher nicht in die dortigen Fonds investieren dürfen, ist der Zufluss aktuell gering. Doch das könnte sich schon bald ändern, sagt Bundeep Singh Rangar. BTC-ECHO traf den CEO von Fineqia International, einem Krypto-Wagniskapitalgeber. Im Interview spricht er über die Krypto-ETFs, neue Narrative am Markt sowie die restriktive Haltung der US-Börsenaufsicht SEC.

