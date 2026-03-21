Bitcoin konnte zuletzt noch Stärke zeigen, während Gold und Silber bereits früher unter Druck gerieten. Inzwischen schwächeln jedoch alle Märkte. Welche Rolle Makro, Fed und Ölpreis dabei spielen und warum sich die Lage aktuell verändert.

Bitcoin und Gold geben nach – wer kann sich nachhaltig durchsetzen?

Bitcoin und Gold geben nach – wer kann sich nachhaltig durchsetzen?

Die Lage an den Finanzmärkten hat sich zuletzt spürbar verändert. Während sich Bitcoin zwischenzeitlich stabil zeigen konnte, geraten nun mehrere Anlageklassen gleichzeitig unter Druck. Besonders Edelmetalle haben bereits deutlich nachgegeben. Was aktuell hinter dieser Entwicklung steckt.

Retail-Anleger treiben Gold, aber die Struktur beginnt zu kippen

Gold hat in den vergangenen Monaten eine außergewöhnliche Entwicklung gezeigt. Laut Daten der Bank for International Settlements (BIS) wurden seit dem zweiten Quartal 2025 rund 70 Milliarden US-Dollar in Gold ETFs investiert, wobei sich die Zuflüsse in den letzten sechs Monaten deutlich beschleunigt haben.

Getragen wurde diese Bewegung von mehreren Seiten. Neben massiven Zuflüssen durch Privatanleger haben auch Zentralbanken weiterhin große Mengen Gold akkumuliert und damit die strukturelle Nachfrage gestützt.

Auffällig ist jedoch die aktuelle Veränderung innerhalb der Marktstruktur. Während Retail weiterhin stark investiert bleibt, haben institutionelle Investoren seit Ende 2025 begonnen, ihre Positionen abzubauen. Diese Verschiebung gilt als kritisch. Wenn ein Markt zunehmend von Privatanlegern getragen wird, während große Marktteilnehmer Gewinne realisieren, deutet das häufig auf eine fortgeschrittene Phase einer Rally hin.

Ein Blick auf die Daten von CryptoQuant zeigt eine auffällige Entwicklung. Die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold ist zuletzt auf rund -0,88 gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit November 2022. Das bedeutet, dass sich beide Assets zuletzt stark gegenläufig entwickelt haben. Während Gold und Silber bereits früher unter Druck geraten sind, konnte Bitcoin zunächst weiter ansteigen und relative Stärke zeigen.

Diese Phase der Divergenz deutete darauf hin, dass Kapital zwischen den Märkten verschoben wurde und Bitcoin zeitweise bevorzugt war. Mittlerweile hat sich dieses Bild jedoch verändert. Im Zuge der aktuellen makroökonomischen Entwicklungen sind nun alle Märkte gleichzeitig unter Druck geraten, wodurch die zuvor starke Divergenz etwas zurückgegangen ist.

Korrelation zwischen Bitcoin und Gold / Quelle: CryptoQuant

Märkte unter Druck – Makro dreht das Bild

Die Situation hat sich zuletzt deutlich zugespitzt. Sowohl Edelmetalle als auch Kryptowährungen sind spürbar unter Druck geraten. Gold notiert aktuell nur noch im Bereich von rund 4.500 US-Dollar je Unze, während Silber deutlich stärker korrigiert hat und inzwischen unter 65 US-Dollar gefallen ist. Auch Bitcoin konnte sich dem nicht entziehen und ist nach dem starken Anstieg wieder unter die Marke von 70.000 US-Dollar gefallen.

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die geopolitische Lage. Die Eskalation im Iran-Konflikt, insbesondere Angriffe auf Gasförderanlagen, hat den Ölpreis wieder deutlich steigen lassen. Dieser notiert aktuell über 100 US-Dollar, was neue Inflationssorgen auslöst.

*IRAN ATTACKS DAMAGE 17% OF QATAR LNG CAPACITY FOR 3-5 YEARS: RTRS pic.twitter.com/X5tMoxP1ob — Investing.com (@Investingcom) March 19, 2026

Gleichzeitig bleibt die Geldpolitik ein Unsicherheitsfaktor. Die jüngste FED-Zinsentscheidung brachte keine Überraschung, machte aber klar, dass der Inflationsdruck weiterhin präsent ist.

Damit rückt zunehmend das Risiko einer Stagflation in den Fokus, also eine Kombination aus schwachem Wachstum und gleichzeitig hoher Inflation. Eben diese Unsicherheit sorgt aktuell für Druck auf mehrere Anlageklassen gleichzeitig.

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