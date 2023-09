In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Bitcoin und klärt auf, welche Level jetzt wichtig sind.

Bitcoin ist weiterhin auf der Suche nach einem Richtungsentscheid. Die Market Maker versuchen mit allen Mitteln, so gut es geht Liquidität in den Markt zu holen. Dies konnte man auch gestern gut erkennen. Bitcoin ist kurzzeitig über 27.300 US-Dollar gestiegen. Konnte aber wie vermutet dieses Level nicht lange halten. Die ganze Bewegung wurde am selben Abend wieder komplett abgebaut. Zum Zeitpunkt des Videos traden wir bei ca. 26.800 US-Dollar. Für Daytrader ist die neue bärische Vectorcandle interessant, die sich gestern Abend durch den Abverkauf entwickelt hat.

Es scheint so, als ob sich der Markt auf den morgigen Zinsentscheid vorbereitet. Mit kleineren volatilen Bewegungen ist also durchaus zu rechnen.

Auf dem 4-Stunden-Chart haben wir eine neue Rangezone seit gestern. Diese erstreckt sich von 800 bis zum 200 EMA. Sollte einer dieser EMAs durchbrochen werden, haben wir eine Trendwende und man kann wieder mit einer höheren Preisbewegung rechnen.

Bitcoin-Kurs: Die wichtigen Kurslevel

Widerstandslevel: 26.900-27.000 US-Dollar

Alle weiteren Details und Infos im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.