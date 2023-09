Der Bitcoin-Kurs hat in den vergangenen Tagen einen kleinen Abverkauf hinnehmen müssen, was dazu führte, dass der Tagesschlusskurs am gestrigen Montag, dem 11. September, mit 25.150 US-Dollar den tiefsten Schlusskurs seit Mitte Juni markierte. Mancherorts hat der Kurs gar kurz die 25.000 US-Dollar-Marke unterschritten. Nach wie vor gibt es sehr viel Liquidität in diesem Bereich, doch die 25.000 US-Dollar markieren weiterhin einen wichtigen Support.

Wenn der Bitcoin-Kurs es am heutigen Handelstag schafft, über das gestrige Tageshoch hinauszusteigen, würde das ein bullishes Signal markieren – insbesondere in Ausblick auf die anstehenden Inflationszahlen.

Bitcoin-Kurs: Die wichtigen Kurslevel

Supportlevel: 25.000 US-Dollar

Widerstandslevel: 26.100 US-Dollar

Alle wichtigen Infos zum Bitcoin-Kurs im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.