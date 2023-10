Bitcoin-Sparplan: Keep calm and Hodl

In guten wie in schlechten Zeiten

Ganz gleich, ob der Bitcoin-Kurs gerade in sich zusammenkracht oder in exorbitante Höhen schießt: Stürmische Bewegungen, wie sie am Krypto-Markt immer wieder vorkommen, können auch die stoischsten Gemüter ins Wanken bringen.

Dabei besagt ein Investorengrundsatz, dass man sich vor übereilten Reaktionen aufgrund von Emotionen hüten soll. In der Praxis ist das jedoch nicht immer ganz einfach. Ein Bitcoin-Sparplan kann dabei helfen, sich vor Fehlentscheidungen zu schützen.

Wie funktioniert ein Bitcoin-Sparplan?

Ein Bitcoin-Sparplan ist eine Methode, um regelmäßig in Bitcoin zu investieren, ähnlich wie ein Sparkonto oder ein Sparbuch. Anstatt einen großen Betrag auf einmal zu investieren, legst du einen festen Betrag beiseite, der regelmäßig in Bitcoin investiert wird.

Dabei profitierst du von der Dollar-Cost-Average-Methode, zu deutsch etwa: Durchschnittskostenmethode. Das bedeutet, dass du im Laufe der Zeit einen Durchschnittspreis für deine Bitcoins bezahlst, anstatt dich auf den Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verlassen. In der Theorie werden kurzfristige Kursschwankungen, wie sie bei BTC und Co. üblich sind, ausgeglichen. Obendrein musst du dir nicht ständig überlegen, ob du nun investierst oder nicht, sondern kaufst nach und nach Bitcoin.

Wie richte ich einen Bitcoin-Sparplan ein?

Wenn du nun selbst einen Bitcoin-Sparplan einrichten möchtest, musst du nur wenige Schritte befolgen.

Auswahl der richtigen Börse

Der erste Schritt besteht darin, eine Krypto-Börse oder einen Broker auszuwählen. Es gibt viele Börsen zur Auswahl, und es ist wichtig, eine zu finden, die vertrauenswürdig ist und eine gute Benutzeroberfläche hat.

Entscheidung für den Betrag

Der nächste Schritt besteht darin, zu entscheiden, wie viel du investieren möchtest. Dies kann ein fester Betrag oder ein Prozentsatz deines Einkommens sein.

Festlegung der Häufigkeit

Der letzte Schritt besteht darin, zu bestimmen, wie oft du investieren möchtest. Dies kann wöchentlich, monatlich oder sogar täglich sein.

Im Anschluss musst du nur noch deine Wallet-Adresse angeben und warten, bis sich die Satoshis in der Wallet stapeln.