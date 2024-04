In diesem Artikel erfährst du: Warum die Bullen nach dem gescheiterten Abverkaufsversuch einen wichtigen Punktsieg verzeichnet haben

Welche Szenarien über das Wochenende zu erwarten sind

Welche Kursmarken nun für Anleger wichtig werden

Das Käuferlager konnte den nächsten Versuch eines Abverkaufs vereiteln. Wenige Stunden vor dem Halving handelt der Bitcoin-Kurs mit 64.538 US-Dollar deutlich oberhalb des Tagestiefs und damit weiterhin in seiner Handelsrange der letzten sechs Wochen. Die anhaltende relative Stärke der Krypto-Leitwährung im Verhältnis zu den US-Aktienindizes, welche in dieser Woche allesamt neue Monatstiefs ausbildeten, ist bemerkenswert. Weder der nachbörsliche Abverkauf der Netflix-Aktie um rund sechs Prozentpunkte, noch die jüngste Verschärfung der Situation im Nahen Osten konnten den Kurs von Bitcoin bislang nachhaltig unter den Make-or-Break-Bereich um 61.000 US-Dollar drücken. In den frühen Morgenstunden war die Käuferseite abermals rechtzeitig zur Stelle und sorgte in der Zone des bisherigen Wochentiefstkurses bei 59.663 US-Dollar für eine dynamische Kursumkehr.

Dass sich auch die Altcoins resilient zeigten und nicht mehr annähernd an ihre Kapitulations-Tiefs vom vergangenen Samstag abrutschten, unterstreicht die Resilienz des Krypto-Sektors zusätzlich. Um die charttechnische Situation kurz vor dem Bitcoin-Halving noch genauer einstufen zu können, wird der 4-Stundenchart für die heutige Kursanalyse herangezogen. Folgende Chartlevel dürften für Kryptoanleger in den kommenden Tagen relevant werden.

