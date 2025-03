Vom fallenden BTC-Kurs profitieren – der Traum aller Krypto-Bären. So könnt ihr Bitcoin, Ethereum, Solana und Co. shorten.

In diesem Artikel erfährst du: Wie du von fallenden Bitcoin-Kursen profitieren kannst

Welche Möglichkeiten es gibt, BTC und Co. zu shorten

Weshalb das Investment gut überlegt sein sollte

Inmitten der anhaltenden Seitwärtsphase bei Bitcoin und Co. geraten so manche Anleger in Versuchung, noch spekulativere Wetten einzugehen. Gerade aufgrund des vom US-Präsidenten Donald Trump angezettelten Handelskrieg und des dadurch verursachten Kursrutschers hatten in den vergangenen Wochen die Bären das Ruder übernommen. Ein Leerverkauf von Kryptowährungen stellt daher für viele eine attraktive Option dar. Bereits Bill Gates sagte 2018, er würde Bitcoin shorten, wenn er es könnte. 2025 sind die Trading-Optionen auf dem Krypto-Markt wesentlich weiter. Die meisten Anleger wissen dennoch nichts von ihrer Möglichkeit, auf fallende Krypto-Kurse zu setzen. So können mutige Crash-Propheten profitieren.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.