Bestes Asset der Geschichte? 

Bitcoin 2030: Drei realistische BTC-Kursprognosen

Wie hoch steigt der Bitcoin-Kurs bis 2030? Wir haben die Experten befragt: Drei realistische Szenarien für die Krypto-Leitwährung.

Tobias Zander
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 Bitcoin-Anleger hoffen auf die Mainstream Adoption

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Faktoren für den BTC-Kurs entscheidend werden
  • Wie hoch der Bitcoin-Kurs bis 2030 steigen könnte: 3 Prognosen von vorsichtig bis enthusiastisch
  • Warum mutige Krypto-Anleger jetzt besonders stark profitieren könnten

Binnen weniger Wochen erlebte der Bitcoin-Kurs eine der heftigsten Korrekturen seit Langem: Vom Allzeithoch bei 126.000 US-Dollar Anfang Oktober ging es bis Ende November auf rund 82.000 US-Dollar nach unten. Solche kurzfristigen Ausschläge sorgen gerade bei Krypto-Neulingen für Verunsicherung. Dabei gerät leicht in Vergessenheit, dass Bitcoin trotz des jüngsten Einbruchs auf Sicht von fünf Jahren um nahezu 400 Prozent zugelegt hat. Mit dieser Performance kann kaum eine andere Anlageklasse mithalten. Doch wo könnte der Bitcoin-Kurs im Jahr 2030 stehen? Wir haben Experten um ihre Einschätzung gebeten – mit Resultaten, die so manchen Anleger überraschen dürften.

