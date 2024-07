Dieser Gastbeitrag erschien in Zusammenarbeit mit CoinShares Head of Research James Butterfill.

Texas, traditionell bekannt für seine Landwirtschaft und Ölindustrie, gewinnt aufgrund seiner erschwinglichen Grundstücke und des einfachen Zugangs zu günstiger Energie schnell einen Ruf im Rechenzentrumssektor. Die Bitcoin-Mining-Industrie reift schnell heran und wird zunehmend umweltbewusster. Alle Miner reduzieren ihren Stromverbrauch während Zeiten hoher Nachfrage, was zur Verbesserung der Gesamteffizienz des Stromnetzes beiträgt und Investitionen in erneuerbare Energien sowie den Ausbau der gesamten Netzinfrastruktur in Texas fördert. Folglich wächst die politische Unterstützung des Staates für die Industrie schnell.

Bitcoin-Mining hilft, das Stromnetz zu stabilisieren

Die installierte Erzeugungskapazität in der ERCOT-Zone, die den größten Teil von Texas abdeckt, beträgt etwa 155 Gigawatt, von denen 59 GW aus intermittierenden erneuerbaren Quellen (Solar und Wind) stammen. Die durchschnittliche Nachfrage im Laufe des Jahres liegt bei etwa 50 GW, aber die Spitzenlast kann in den heißeren Monaten über 80 GW hinausgehen, wie es im August 2023 der Fall war. Wir schätzen, dass öffentlich gehandelte Bitcoin-Miner in Texas eine installierte Kapazität von etwa 3,3 Gigawatt haben, was 2,1 Prozent der gesamten installierten Erzeugungskapazität oder 6,6 Prozent der durchschnittlichen Nachfrage entspricht. Obwohl dies relativ klein ist, ist der marginale Strompreis während der Spitzenzeiten erheblich höher als die Grundlastenergie, und Miner bieten Flexibilität, um Lastspitzen zu mildern, wodurch die Kosten für lokale Verbraucher in Zeiten hoher Nachfrage gesenkt werden.

Mining erleichtert erneuerbare Energieprojekte

Obwohl einige das Stromnetz in Texas als überlastet ansehen, erlebt ERCOT (Electric Reliability Council of Texas, einer von neun unabhängigen Übertragungsnetzbetreibern in Nordamerika) erhebliche Perioden negativer Strompreise. In den 18 Monaten bis Juni 2024 waren die Strompreise etwa zehn Prozent der Zeit negativ, was bedeutet, dass entweder die Nachfrage zu bestimmten Zeiten gering war oder die erhöhte Erzeugung aus erneuerbaren Energien die Preise drückte. Großangelegte Bitcoin-Miner stellen eine ideale Lösung für die Bewältigung von Nachfrage- und Erzeugungsüberschüssen dar. Sie können leicht große Stromlasten während Phasen hoher Nachfrage drosseln, wodurch die Belastung der Netze reduziert wird.

Darüber hinaus werden die Bedingungen für die Ausweitung erneuerbarer Energieprojekte attraktiver, da die Nachfrage vorhersehbarer und reichlicher wird. Es besteht auch die Möglichkeit, Mining-Standorte hinter Zählern zu errichten, die mit erneuerbaren Anlagen verbunden sind und während hoher Nachfragespitzen reduziert werden können, sodass mehr Strom ins Netz eingespeist werden kann und somit die Spitzenlasten reduziert werden. Dies wird von mehreren Minern praktiziert, darunter drei börsennotierte Mining-Unternehmen.

Indirekte Unterstützung der Energieausrüstungsindustrie und Schaffung von Arbeitsplätzen

Miner sind bedeutende Verbraucher von Energieausrüstungen, und durch den Bau von Stromanschlüssen und Umspannwerken fördern sie eine bessere Infrastruktur in Texas (und anderen Regionen) und unterstützen indirekt andere Branchen.

Viele Miner befinden sich in abgelegenen, kleineren Gemeinden, wie zum Beispiel Childress (im Norden von Texas nahe der Grenze zu Oklahoma), das vom Team besucht wurde. Diese Stadt hat 6.000 Einwohner (viele Mining-Standorte befinden sich in noch kleineren Städten) und während des Baus können sie Hunderte von Arbeitsplätzen schaffen und zur lokalen Wirtschaft beitragen. Während die Belegschaft während der Betriebsphase dieser Unternehmen stark reduziert wird, bleiben Arbeitsplätze lokal und die Steuereinnahmen steigen.

Offenlegung

Das Forschungsteam von CoinShares besuchte mehrere Bitcoin-Mining-Anlagen in Texas im Rahmen einer Due-Diligence-Reise zur Bewertung von Core Scientific, IREN, Riot Platforms und Galaxy Digital – Unternehmen, in die CoinShares zuvor investiert hat oder die derzeit im CoinShares-BLOCK-Index und WGMI enthalten sind.