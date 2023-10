Bitcoin konsolidiert weiterhin in der Top-Zone. 13er- beziehungsweise 20er EMA (4H) geben BTC-Anlegern von unten Support und sorgten dafür, dass der Kurs in den letzten Kerzen etwas mehr Preis-Action im Bereich der 35.000 US-Dollar-Marke verzeichnet hat. Bitcoin-typisch könnte nun ein Abverkauf in Richtung des 50er EMA (Exponential Moving Average) bevorstehen, bevor es anschließend mit Momentum in die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung geht. In dieser Woche wird es spannend zu sehen, ob es Reaktionen auf die Veröffentlichungen des aktuellen Wirtschaftskalenders geben wird. Das Interesse an Krypto und Bitcoin ist jedenfalls zurzeit deutlich gesteigert.

Bitcoin-Kurs: Wichtige Supports und Widerstände

Supportmarke: 34.000 US-Dollar

Widerstandsmarken: 34.500 / 34.800 US-Dollar

Alle Details im Video:

Über

Bastian Keller agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading”, mit mehr als 36.500 Abonnenten.

Neben seinem YouTube-Kanal hat er bereits eine Community mit mehr als 4.000 aktiven Mitgliedern aufgebaut. Diese bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten auf ein professionelles Niveau zu verbessern. Im Fokus steht dabei das langfristig profitable Agieren auf dem Markt, unabhängig von ihrem Standort.