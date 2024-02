BTC zeigt sich in den letzten Wochen Bullen-stark. Ein Blick auf den MVRV-Z-Score zeigt: Dieser Bullenmarkt hat sich bereits abgezeichnet. Doch wie lassen sich Kurstrends in Zukunft mit dem Indikator ableiten?

Der MVRV-Z-Score, auch bekannt als Market Value to Realized Value Z-Score, ist ein Messinstrument, mit dem man den aktuellen Marktwert von Bitcoin im Vergleich zu seinem “realisierten Wert” bewerten kann. Realized Value ist der akkumulierte Wert in USD, der in BTC geflossen ist. Der Realized Value ist ein Maß für die kombinierten USD-Werte aller Coins zu den Zeitpunkten, zu denen sie von einem früheren Besitzer erhalten (grob gesagt, gekauft) wurden.

Ein Beispiel: Wenn Alice einen BTC zum Marktpreis von 50.000 US-Dollar, fügt er der Realized Market Cap genau 50.000 USD hinzu. Die Realized Cap ist die Summe aller Unconfirmed Transaction Outputs (kurz: UTXOs), zum Zeitpunkt ihrer letzten Ausgabe.

Im Gegensatz dazu ergibt sich die Marktkapitalisierung genau wie im Aktienmarkt aus dem Produkt von Umlaufmenge und Kurs. Ist das Verhältnis von Market Value zu Realized Value über 1, kann dies tendenziell eine Überbewertung anzeigen.

Kurzum: Der Index identifiziert Phasen der Überbewertung und Unterbewertung bei Bitcoin. Ein hoher Z-Score (über 1) deutet auf eine potenzielle Überbewertung hin, während ein niedriger Z-Score (unter 1) auf eine mögliche Unterbewertung hinweist.

So kann man Kurstrends bei Bitcoin ableiten

Der MVRV-Z-Score bietet Investoren eine Möglichkeit, Kursbewegungen zu antizipieren. In Phasen hoher Überbewertung – beispielsweise im November 2021 – könnten Anleger ihre Positionen reduzieren, um potenzielle Verluste zu minimieren. Damals lag der MVRV-Z-Score im astronomischen Bereich über 6 – eine Korrektur war also überfällig. In Zeiten der Unterbewertung könnte es sich hingegen lohnen, Positionen auszubauen. Ein Beispiel ist der FTX-Kollaps, als der Index im negativen Bereich lag.

Historisch gesehen hat der MVRV-Z-Score also geholfen, verschiedene Marktzyklen zu identifizieren. Insbesondere bei Market Tops oder Bottoms kann der Indikator zu einem mächtigen Werkzeug der Trenderkennung werden. Spitzen in den Z-Score-Werten korrelieren oft mit Bullenmärkten, während Tiefststände in Bärenmärkten gemessen wurden. Deutlich wird das in nachfolgender Grafik:

Der Index orientiert sich am Bitcoin-Kurs I Quelle: LookIntoBitcoin

Denn: Wie die Analyse-Plattform LookIntoBitcoin erklärt, könnte man “vorhersagen, wann der Bitcoin-Preis zurückgeht, wenn der MVRV-Z-Score den roten Bereich erreicht.” Erreicht der Index hingegen das grüne Feld, dürfte der Bitcoin-Kurs wieder steigen. “Historisch gesehen hat der Indikator bedeutende Höchststände des Bitcoin-Kurses mit einer Genauigkeit von etwa zwei Wochen vorhergesagt”, heißt es weiter.

Kurzfristig lassen sich Kursvorhersagen mit dem MVRV-Z-Score aber nur schwierig ableiten.

Was BTC-Investoren noch über den MVRV-Indikator wissen sollten und wie es um die Kryptowährung generell steht, erfahrt ihr im neuen BTC-ECHO Bitcoin Report.