In diesem Artikel erfährst du: Warum die Privatanleger derzeit kein Interesse an Bitcoin haben

Welche japanische Überraschungsaktie den Fernen Osten elektrisiert

Was das Verhalten der Short Term Hodler für den BTC-Kurs bedeutet

Wie massiv der Bitcoin-Kaufdruck von Institutionellen jetzt ausfällt

Geht es nach Michael Saylor, dann ist der Bitcoin-Goldrausch gerade in vollem Gange. Mit Strategy kauft der Permabulle wöchentlich tausende BTC und nähert sich Schritt für Schritt dem großen Ziel von “einem Nakamoto” – das sind eine Million Bitcoin. Doch während sich die Nachahmer mehren, beschleunigen zugleich auch BlackRock, Fidelity und andere ETF-Riesen das Kauftempo. Senatorin Cynthia Lummis kämpft derweil für ihren ambitionierten Bitcoin-Reserveplan und will erreichen, dass die USA zur führenden BTC-Supermacht werden. Warum Privatanleger trotz Bitcoin-Höhenflug und institutioneller Kaufwut weiterhin an der Seitenlinie stehen und wie es jetzt mit dem BTC-Kurs weitergeht.

