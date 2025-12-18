Der Bitcoin-Kurs wirkt Impulslos. Fehlende Ausbruchsdynamik bestimmt das Bild. Diese Kurs-Szenarien scheinen bis zum Jahresende vorstellbar.

Bitcoin-Kurs: Warum die Hängepartie kein Ende nimmt

In diesem Artikel erfährst du: Warum die 86.000 US-Dollar nun zur Linie im Sand für die Bullen werden dürften

Wieso fallende US-Inflationszahlen den Verkaufsdruck kurzfristig reduzieren könnten

Welche Kursniveaus auf Ober- und Unterseite bis zum Jahresende relevant werden

Der Bitcoin-Kurs kann sich trotz verhaltenem Wochenbeginn weiterhin oberhalb der wichtigen Unterstützungsmarke von 86.100 US-Dollar behaupten und im Zuge fallender US-Inflationszahlen zurück in Richtung 89.000 US-Dollar zulegen. Von einer bullishen Kehrtwende zu sprechen, scheint jedoch verfrüht. Welche Chartmarken für Anleger in den nächsten Wochen relevant sind, verrät diese Bitcoin-Kursanalyse.

