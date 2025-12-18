App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
3.05 T $
Bitcoin-Kurs85,579.00 $-0.17%
Ethereum-Kurs2,821.15 $0.52%
XRP-Kurs1.83 $-1.07%
BNB-Kurs829.90 $-0.79%
Solana-Kurs120.76 $-1.12%
TRON-Kurs0.279637 $0.17%
Dogecoin-Kurs0.122585 $-2.43%
Cardano-Kurs0.353984 $-3.59%
Zcash-Kurs389.65 $2.52%
Hyperliquid-Kurs23.00 $-7.74%
Chainlink-Kurs12.00 $-1.67%
Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs: Warum die Hängepartie kein Ende nimmt

Der Bitcoin-Kurs wirkt Impulslos. Fehlende Ausbruchsdynamik bestimmt das Bild. Diese Kurs-Szenarien scheinen bis zum Jahresende vorstellbar.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs85,579.00 $-0.17 %
Bitcoin kaufen
Mehrere physische Bitcoin-Münzen werden vor einem digitalen Bildschirm angezeigt, der ein schwankendes Bitcoin-Kursdiagramm mit roten und grünen Kerzen zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) versucht sich bislang erfolglos an einer Erholungsbewegung

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die 86.000 US-Dollar nun zur Linie im Sand für die Bullen werden dürften
  • Wieso fallende US-Inflationszahlen den Verkaufsdruck kurzfristig reduzieren könnten
  • Welche Kursniveaus auf Ober- und Unterseite bis zum Jahresende relevant werden

Der Bitcoin-Kurs kann sich trotz verhaltenem Wochenbeginn weiterhin oberhalb der wichtigen Unterstützungsmarke von 86.100 US-Dollar behaupten und im Zuge fallender US-Inflationszahlen zurück in Richtung 89.000 US-Dollar zulegen. Von einer bullishen Kehrtwende zu sprechen, scheint jedoch verfrüht. Welche Chartmarken für Anleger in den nächsten Wochen relevant sind, verrät diese Bitcoin-Kursanalyse.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Zu sehen ist das Logo von Micron auf einem Smartphone
Halbleiter, Zyklen, digitale AssetsKI treibt Micron und warum Speicherchips auch für Bitcoin und Krypto entscheidend werden
Kryptowährungen rund um einen fallenden Chart
Jetzt verkaufen?“Mitten in der Dotcom-Blase”: Wieso diesen Kryptowährungen ein massiver Crash droht
Eine blonde Frau schaut auf eine Frau mit grauen Haaren.
Bargeld, Programmierbarkeit, DatenschutzDigitaler Euro: EU diskutiert über Gesetzentwurf – das steht drin
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitcoin Cash
569.80 $
4.21%
Sky
0.058277 $
2.76%
Uniswap
5.05 $
2.60%
Zcash
389.65 $
2.52%
Pi Network
0.202659 $
2.24%
Canton
0.076739 $
1.90%
Midnight
0.063105 $
0.95%
KuCoin
10.35 $
0.92%
Liquid Staked ETH
3,032.41 $
0.57%
Wrapped eETH
3,057.19 $
0.55%
Pump.fun
0.001888 $
-9.46%
LEO Token
6.67 $
-8.57%
Aster
0.679082 $
-7.97%
Hyperliquid
23.00 $
-7.74%
Bittensor
223.19 $
-5.80%
Shiba Inu
0.000007 $
-5.15%
Arbitrum
0.176146 $
-4.63%
Quant
72.40 $
-4.36%
Pepe
0.000004 $
-4.12%
Cardano
0.353984 $
-3.59%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren