Beim Bitcoin-Kurs fehlt aktuell der klare Impuls. Während die Aktivität im Netzwerk deutlich nachlässt und Anleger vorsichtiger werden, bleibt der Markt stark vom Umfeld abhängig. Genau diese Mischung sorgt für eine Phase, in der vieles möglich ist.

Bitcoin-Kurs: Warum der Markt aktuell nicht zur Ruhe kommt

Bitcoin-Kurs: Warum der Markt aktuell nicht zur Ruhe kommt

In diesem Artikel erfährst du: Welche Faktoren den Markt bremsen und Aufwärtsbewegungen immer wieder stoppen

Weshalb weniger Bitcoin-Adressen aktiv sind und was das über die Nachfrage verrät

Weshalb Long-Term-Holder Verluste realisieren und was das für den Markt bedeutet

Warum schon kleine positive Impulse reichen könnten und welche Rolle das Umfeld spielt

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich weiterhin in einem angespannten Umfeld. Das zeigt sich nicht nur am schwächelnden BTC-Preis, sondern mittlerweile auch an der Aktivität des Netzwerks. Die ging seit Ausbruch des Irankriegs deutlich zurück. Mittlerweile muss man sich die Frage stellen, wie stabil die Grundlage des Marktes ist. Antworten liefern On-Chain-Daten.

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