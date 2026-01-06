In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Käuferseite weiter am Drücker bleiben muss um einen erneuten Fehlausbruch zu verhindern
- Wieso erst ein dynamischer Kurssprung einen bullishen Marktstrukturwechsel starten würde
- Welche Chartmarken auf Ober- und Unterseite in den nächsten Tagen für Bitcoin relevant werden
Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) orientiert sich zu Jahresbeginn weiter gen Norden. Auf Wochensicht gewinnt der Kurs gut vier Prozent an Wert hinzu. Bereits in den nächsten Tagen dürfte sich entscheiden, ob die Kryptowährung das Vormonatshoch zurückerobert und damit den Weg in Richtung 200-Tagelinie (EMA200) ebnen kann. Welche Kursziele bei einer bullishen Trendfolgebewegung in den Blick geraten und wieso ein erneutes Scheitern das Ende der Rallye bedeuten würde, zeigt die neuste Bitcoin-Kursanalyse.
Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen.
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
- Tägliche Analysen vom Marktführer
- Hot-Coins & Trading-Signale
- Exklusive Infos direkt vom Experten
- 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
- Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren