3.30 T $
Bitcoin-Kurs92,475.00 $-2.28%
Ethereum-Kurs3,238.82 $-0.44%
XRP-Kurs2.26 $-3.37%
BNB-Kurs904.50 $-1.23%
Solana-Kurs138.43 $-0.67%
TRON-Kurs0.291998 $-0.11%
Dogecoin-Kurs0.146677 $-4.33%
Cardano-Kurs0.410805 $-2.72%
Zcash-Kurs496.78 $-0.25%
Hyperliquid-Kurs27.39 $-0.16%
Chainlink-Kurs13.73 $-1.43%
Kursanalyse 

Bitcoin-Kurs: Steht ein bullisher Ausbruch bevor?

Der Bitcoin-Kurs zeigt zu Jahresbeginn ein bullishes Lebenszeichen. Ein zeitnaher Ausbruch würde die charttechnische Situation weiter verbessern. Ein Blick auf den BTC-Chart.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs92,475.00 $-2.28 %
Dieses Bild zeigt einen Stapel goldener Bitcoin-Münzen. Dahinter ist ein Chartverlauf zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) muss in den nächsten Tagen an seinen starken Jahresauftakt anknüpfen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Käuferseite weiter am Drücker bleiben muss um einen erneuten Fehlausbruch zu verhindern
  • Wieso erst ein dynamischer Kurssprung einen bullishen Marktstrukturwechsel starten würde
  • Welche Chartmarken auf Ober- und Unterseite in den nächsten Tagen für Bitcoin relevant werden

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) orientiert sich zu Jahresbeginn weiter gen Norden. Auf Wochensicht gewinnt der Kurs gut vier Prozent an Wert hinzu. Bereits in den nächsten Tagen dürfte sich entscheiden, ob die Kryptowährung das Vormonatshoch zurückerobert und damit den Weg in Richtung 200-Tagelinie (EMA200) ebnen kann. Welche Kursziele bei einer bullishen Trendfolgebewegung in den Blick geraten und wieso ein erneutes Scheitern das Ende der Rallye bedeuten würde, zeigt die neuste Bitcoin-Kursanalyse.

Ein Mann im Anzug und mit roter Krawatte spricht während einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum, im Hintergrund sind blaue Banner und das Coinbase-Logo zu sehen.
MarktausblickKrypto-Adoption vor dem Durchbruch? Coinbase blickt auf 2026
Brad Garlinghouse
Blockchain als Treiber neuer ZahlungssystemeXRP im Bankensektor: Warum Ripple für Banken attraktiv ist
Eine Bitcoin-Münze liegt auf einem Computerchip
Bitcoin-Analyse mit Blick auf On-Chain-DatenBitcoin-Kurs klettert nach oben – warum der Anstieg jedoch trügen könnte
