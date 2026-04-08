Der Bitcoin-Kurs zeigt aktuell wenig Bewegung, doch im Hintergrund verändert sich die Marktstruktur. Positionen werden abgebaut, während wichtige Kurszonen näher rücken. Warum diese Woche für den Krypto-Markt entscheidend wird.

Der Bitcoin-Kurs zeigt aktuell ein bekanntes Verhalten. Bewegungen nach oben halten nicht lange und werden schnell wieder verkauft, während gleichzeitig ein größerer Abverkauf ausbleibt. Genau dieses Verhalten zieht sich aktuell durch den gesamten Markt. Was dabei auffällt, ist die klare Zurückhaltung. Der Markt wirkt angespannt und wartet sichtbar auf Impulse. Viele Marktteilnehmer halten sich zurück, während der Fokus zunehmend auf die Entwicklungen in dieser Woche gerichtet ist.

Geopolitik und Zurückhaltung prägen den Markt

Diese Woche stehen mehrere relevante Ereignisse an, darunter auch wichtige Wirtschaftsdaten, die grundsätzlich Einfluss auf die Märkte haben können. Im aktuellen Umfeld rückt jedoch ein Faktor klar in den Mittelpunkt: die geopolitische Lage im Nahen Osten. Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran läuft laut aktuellen Berichten in der Nacht auf Dienstag aus. Genau darauf richtet sich aktuell die Aufmerksamkeit.

*TRUMP SAYS IRAN HAS UNTIL 8 P.M. ET ON TUESDAY NIGHT pic.twitter.com/7Wb1fleg4H — Investing.com (@Investingcom) April 6, 2026

Die Lage bleibt unklar. Es stehen sowohl weitere Eskalationen als auch mögliche Verhandlungen im Raum. Diese Unsicherheit sorgt dafür, dass viele Marktteilnehmer aktuell keine klaren Entscheidungen treffen.

Das merkt man direkt im Marktverhalten. Es wird wenig gehandelt, neues Kapital bleibt aus und bestehende Positionen werden reduziert. Vor allem Long-Positionen werden geschlossen, was sich im rückläufigen Open Interest widerspiegelt. Der Markt befindet sich damit klar in einer abwartenden Phase. Solange es keine neuen Entwicklungen gibt, dürfte sich daran wenig ändern.

Bitcoin-Kurs: Diese Zonen sind jetzt entscheidend

Ein Blick auf die aktuellen Daten zeigt, dass sich die Struktur im Markt weiter verändert hat. Die Funding Rate ist zwar noch leicht positiv, allerdings nur in geringem Ausmaß. Long-Positionen überwiegen also noch leicht, verlieren aber an Bedeutung. Gleichzeitig zeigt das Long-Short-Delta-Verhältnis sowie die Liquidation Heatmap, dass aktuell mehr Liquidität auf der Unterseite liegt. Das bedeutet, dass der Markt kurzfristig dazu tendieren kann, diese Bereiche anzulaufen.

Eine wichtige Zone liegt dabei im Bereich von rund 65.600 US-Dollar. Dieser Bereich könnte angelaufen werden, um dort Liquidität abzuholen, insbesondere wenn die Unsicherheit im Markt bestehen bleibt.

Darunter rückt ein weiterer Bereich in den Fokus. Laut Limit-Order-Daten liegt die größte Nachfrage weiterhin im Bereich von rund 60.000 US-Dollar. Sollte der Markt weiter unter Druck geraten, könnte genau dort verstärkt Kaufinteresse im Spot-Bereich auftreten. Gerade wenn sich die geopolitische Lage weiter zuspitzt, bleibt diese Zone besonders relevant.

Ausblick

Der Markt befindet sich aktuell klar in einer Übergangsphase. Positionen werden reduziert, neue nur vorsichtig aufgebaut. Kurzfristig hängt vieles davon ab, wie sich die Lage im Nahen Osten entwickelt. Kommt es zu einer Entspannung, kann sich die Stimmung schnell drehen und der Markt nach oben reagieren.

Bleibt die Unsicherheit bestehen oder verschärft sich die Situation weiter, dürfte der Druck anhalten. In diesem Fall rücken die unteren Liquiditätszonen stärker in den Fokus, insbesondere der Bereich um 65.600 und im weiteren Verlauf die Zone um 60.000 US-Dollar.

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